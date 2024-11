L'invito ai cittadini di Crotone: «Donate, bastano 10 minuti per salvare delle vite»

E’ emergenza sangue a Crotone.

Sulla questione puntano i riflettori i Giovani Democratici: «Abbiamo deciso – hanno puntualizzato - di rispondere all’appello delle associazioni di categoria per sopperire all’emergenza e alla carenza di sangue durante il periodo estivo per effettuare le trasfusioni in ospedale, organizzando una giornata per consentire a tutti i crotonesi di donare il proprio sangue con grande comodità».

La campagna di sensibilizzazione, messa in campo con il decisivo contributo dei ragazzi democrat di Crotone si concretizzerà il 4 agosto, dalle 8 alle 10.30, presso il “Mara Cafè” sul Lungomare di Crotone. Qui, infatti, l’Avis metterà a disposizione l’autoemoteca. «Siamo consapevoli – hanno continuato - che con soli 10 minuti del vostro tempo potete salvare delle vite».

Per chi donerà il sangue la colazione sarà offerta dai Giovani Democratici.