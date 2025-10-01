VIDEO | Due piani, decine di stanze e 55 postazioni per l’ufficio strategico dell’occupazione in città ed in provincia. Acquisto e ristrutturazione (infissi ed impianti) hanno ricevuto un finanziamento di 2 milioni e 400mila euro
Prima della prossima estate il nuovo centro impiego di Catanzaro sarà attivo in pieno centro storico. Sono infatti iniziati i lavori per rinnovare impianti ed infissi dell'immobile di Piazza Le Pera, un tempo sede liceale (scientifico Einstein) e poi di alcuni uffici della Questura.
Una svolta strategica
«In qualche modo segna simbolicamente – ha detto il sindaco Nicola Fiorita – una svolta rispetto a quella che sono state le scelte degli ultimi 20 anni, e cioè un ufficio pubblico che torna nel centro storico, dopo anni in cui il centro storico è stato oggetto di una sorta di desertificazione. L'abbiamo fortemente voluto, è stata una delle prime cose che ho scelto nella mia vicenda amministrativa.
In questo caso ho avuto al mio fianco negli ultimi mesi soprattutto l'assessore Antonio Battaglia, che con me è riuscito a strappare questa integrazione del finanziamento. Avremo persone che lavorano nel centro storico, persone che verranno, magari riusciremo a farli trovare anche la funicolare, se, come speriamo, verrà finalmente erogato il finanziamento che ci è stato concesso dalla Regione Calabria, e quindi se potremo iniziare i lavori».
Immobile sotto tutela
«Ed è un intervento sul centro storico che si aggiunge a quelli già in corso – ha detto il coordinatore dell’Area Tecnica del Comune di Catanzaro Giovanni Laganà –. Il finanziamento ammonta 1.800.000 euro per acquistare l’edificio e 600.000 per le nuove opere, distribuite su due piani, corridoi e decine di stanze disponibili. È un immobile soggetto alla tutela della Soprintendenza, sono adeguamenti che riguardano gli infissi e soprattutto la parte impiantistica. Le impostazioni per l'imposizione e impostazione dei centri per l'impiego regionali saranno 55».