Pubblicati gli elenchi del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Cosenza guida con 195 commissioni, seguono Reggio Calabria e Catanzaro

Sono oltre 15mila gli studenti calabresi che si preparano ad affrontare l’esame di Stato 2026. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato sul proprio portale gli elenchi delle commissioni d’esame, segnando una delle tappe più attese nel percorso di avvicinamento alla Maturità.

In Calabria saranno complessivamente 546 le commissioni chiamate a gestire gli esami nelle scuole secondarie di secondo grado della regione. Il dato più elevato riguarda la provincia di Cosenza, dove sono state costituite 195 commissioni, seguita da Reggio Calabria con 159, Catanzaro con 95, Vibo Valentia con 49 e Crotone con 48.

A livello nazionale, gli studenti coinvolti nelle prove saranno 527.607, di cui 513.479 candidati interni e 14.128 esterni. Le commissioni istituite sono 13.989 per un totale di 27.884 classi. La distribuzione dei maturandi vede prevalere i licei con 273.854 studenti, seguiti dagli istituti tecnici con 167.136 candidati e dagli istituti professionali con 86.617.

Le commissioni d’esame saranno composte da un presidente esterno, due commissari esterni e due interni. Una formula ormai consolidata che punta a garantire uniformità e imparzialità nelle valutazioni.

Per gli studenti calabresi, come per quelli di tutta Italia, l’appuntamento è fissato per il 18 giugno alle ore 8.30, quando prenderà il via la prima prova scritta di Italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Il giorno successivo, il 19 giugno, sarà la volta della seconda prova scritta, diversa a seconda del percorso scolastico frequentato.

Dopo gli scritti, i candidati saranno chiamati a sostenere il colloquio orale, finalizzato ad accertare il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi del percorso scolastico, oltre al livello di maturità personale acquisito nel corso degli anni di studio.

Con la pubblicazione delle commissioni entra dunque nel vivo il conto alla rovescia verso l’esame più atteso dagli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, un appuntamento che anche quest’anno coinvolgerà migliaia di giovani calabresi pronti a chiudere il proprio percorso scolastico e ad affacciarsi al futuro.

Tutte le commissioni d’esame in Calabria.