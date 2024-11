È il giorno della seconda prova per i maturandi classe 2023, i primi a tornare a un regime di "normalità" dopo la pandemia da Covid.

Oggi tocca alle prove diversificate, che cambiano da scuola a scuola, si va dal latino al Cassico, alla matematica allo Scientifico, alla lingua e cultura straniera al Linguistico, all'economia aziendale per Amministrazione, Finanza e Marketing. Gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base all’indirizzo di studio, tranne che per i licei musicali e coreutici dove la seconda prova si tiene in due giorni.

La versione di latino è di Seneca

Al liceo classico il testo scelto per la seconda prova è un brano di Seneca, "Chi è saggio non segue il volgo" tratto da "Lettere morali a Lucilio", una raccolta di 124 lettere suddivise in 20 libri, scritte dall'autore negli ultimi mesi di vita.

Seneca mostra all'amico Lucilio come i precetti della filosofia possano guidare alla virtù in mezzo ai falsi valori. Al maturando, oltre alla traduzione, nella seconda parte del compito è chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema.

«La solitudine non è di per sé maestra di onestà o la campagna di frugalità; però, quando se ne sono andati testimoni e spettatori, cessano i vizi, che si beano di essere ostentati e osservati. Chi indossa vesti di porpora per non esibirle? Chi mette le vivande in stoviglie d’oro solo per se stesso? Davvero uno dispiega lo sfarzo del suo lusso, sdraiato in solitudine, all’ombra di un albero nei campi? Nessuno sfoggia per il piacere dei suoi occhi o di poca gente o degli amici, ma sciorina l’apparato dei suoi vizi secondo la folla che lo guarda. È proprio così: la spinta verso tutto quello per cui diamo segni di follia è la presenza di un ammiratore e di un testimone. Spegni il desiderio, se togli la possibilità di ostentazione. L’ambizione, lo sfarzo, la sfrenatezza, hanno bisogno della ribalta: se li tieni nascosti, ne guarirai...» è l'attacco della versione.

Il compito dello Scientifico è sulla funzione

Al liceo scientifico, i due problemi di matematica riguardano lo studio di una funzione. Gli 8 quesiti riguardano l'analisi matematica: l'applicazione del Teorema di Rolle, lo studio degli zeri di una funzione, uno sviluppo in serie di Taylor ma anche geometria analitica e calcolo delle probabilità.

Scienze Umane, brano da Morin e Bachelet

Per l’indirizzo di Scienze umane la seconda prova è su un brano tratto dall’opera “Il metodo. Etica” di Edgar Morin e su un estratto dagli “Scritti Civili” di Vittorio Bachelet.

Linguistico su Barnes e un estratto scientifico

Al liceo Linguistico, per la seconda prova di Inglese, la traccia si struttura in due parti. Il primo brano è tratto dal romanzo “Elizabeth Finch” di Julian Barnes; mentre il secondo brano, intitolato “Being forgetful isn’t stupid – it helps make smarter decisions, scientists say” è un estratto di un articolo scientifico.

Le discipline della seconda prova negli altri Istituti

E ancora, le discipline oggetto della seconda prova:

Lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all'opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico. Istituti tecnici: Economia aziendale per l'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing"; Economia aziendale e Geo-politica nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing" e Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo Turismo; Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio", per "Informatica e Telecomunicazioni", Informatica e Telecomunicazioni per i rispettivi indirizzi; Progettazione multimediale nell'indirizzo "Grafica e comunicazione"; Produzioni vegetali per gli indirizzi agrari, Enologia per l'articolazione "Viticoltura ed enologia". Istituti professionali previgente ordinamento (esclusivamente nell'istruzione degli adulti): Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo "Servizi per l'Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" articolazione Enogastronomia, Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva nell'articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo "Servizi commerciali"; Tecniche di produzione e di organizzazione per l'indirizzo "Produzioni industriali e artigianali", articolazione Industria. È prevista infine una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio: sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli-Venezia Giulia.