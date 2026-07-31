Attesi flussi in costante aumento verso le località di vacanza. La società che gestisce strade statali e delle autostrade riduce i cantieri e invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti e viaggiare con prudenza
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
Primo fine settimana da bollino nero dell'esodo estivo sulle strade italiane. Anas prevede oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli da oggi a domenica 2 agosto lungo la rete di competenza e ha predisposto un piano straordinario per gestire l'aumento dei flussi di traffico, con la sospensione dell'83% dei cantieri attivi.
Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, il momento di maggiore criticità è atteso nella mattinata di sabato 1° agosto, contrassegnata dal bollino nero, mentre il bollino rosso interesserà i pomeriggi di oggi, sabato e domenica, con traffico intenso sia per le partenze verso le località di villeggiatura sia, nel pomeriggio di domenica, per i rientri verso i grandi centri urbani. Per agevolare la circolazione, fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all'83% dei 1.414 attualmente presenti sulla rete Anas.
«L'invito è a programmare gli spostamenti con attenzione, verificando le condizioni del traffico, lo stato del veicolo e le previsioni meteo prima della partenza», ha dichiarato l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ricordando che la sicurezza resta la priorità e richiamando gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità, della distanza di sicurezza e alla necessità di effettuare soste durante i viaggi più lunghi.
Anas ha inoltre disposto il potenziamento del presidio della rete con 2.500 operatori tra personale tecnico, di esercizio e addetti alle sale operative territoriali e nazionale. Tra gli itinerari dove è previsto il maggiore incremento dei flussi figurano la A2 Autostrada del Mediterraneo, la Statale 106 Jonica e la Statale 18 Tirrena Inferiore in Calabria, oltre alle principali direttrici turistiche del Centro-Nord e delle isole.
Resta in vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti: oggi dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Anas raccomanda infine agli automobilisti di controllare preventivamente il veicolo, portare con sé una scorta d'acqua, evitare distrazioni alla guida e consultare le informazioni sul traffico prima della partenza.