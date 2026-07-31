Attesi flussi in costante aumento verso le località di vacanza. La società che gestisce strade statali e delle autostrade riduce i cantieri e invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti e viaggiare con prudenza

Primo fine settimana da bollino nero dell'esodo estivo sulle strade italiane. Anas prevede oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli da oggi a domenica 2 agosto lungo la rete di competenza e ha predisposto un piano straordinario per gestire l'aumento dei flussi di traffico, con la sospensione dell'83% dei cantieri attivi.

Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, il momento di maggiore criticità è atteso nella mattinata di sabato 1° agosto, contrassegnata dal bollino nero, mentre il bollino rosso interesserà i pomeriggi di oggi, sabato e domenica, con traffico intenso sia per le partenze verso le località di villeggiatura sia, nel pomeriggio di domenica, per i rientri verso i grandi centri urbani. Per agevolare la circolazione, fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all'83% dei 1.414 attualmente presenti sulla rete Anas.

«L'invito è a programmare gli spostamenti con attenzione, verificando le condizioni del traffico, lo stato del veicolo e le previsioni meteo prima della partenza», ha dichiarato l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ricordando che la sicurezza resta la priorità e richiamando gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità, della distanza di sicurezza e alla necessità di effettuare soste durante i viaggi più lunghi.

Anas ha inoltre disposto il potenziamento del presidio della rete con 2.500 operatori tra personale tecnico, di esercizio e addetti alle sale operative territoriali e nazionale. Tra gli itinerari dove è previsto il maggiore incremento dei flussi figurano la A2 Autostrada del Mediterraneo, la Statale 106 Jonica e la Statale 18 Tirrena Inferiore in Calabria, oltre alle principali direttrici turistiche del Centro-Nord e delle isole.

Resta in vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti: oggi dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Anas raccomanda infine agli automobilisti di controllare preventivamente il veicolo, portare con sé una scorta d'acqua, evitare distrazioni alla guida e consultare le informazioni sul traffico prima della partenza.