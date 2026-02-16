Le aziende «pronte a intervenire immediatamente, con mezzi, personale specializzato e procedure operative rapide, per rimuovere tronchi e alberi, pulire gli alvei dei fiumi e riportare sicurezza e normalità sul territorio»

La Calabria è duramente colpita dall’esondazione del Fiume Crati: vaste aree risultano sommerse da acqua, alberi sradicati e tronchi, provocando gravi disagi alla viabilità, interrompendo i collegamenti tra i comuni e mettendo a rischio la sicurezza delle comunità locali. Strade allagate, abitazioni minacciate e corsi d’acqua ostruiti hanno creato una situazione emergenziale che richiede interventi rapidi, coordinati e altamente specializzati.

In questo momento critico, le imprese boschive e le industrie della filiera del legno aderenti a Confapi Calabria si mettono a disposizione della Regione Calabria e di tutte le autorità competenti. Le aziende dichiarano: «Siamo pronte a intervenire immediatamente, con mezzi, personale specializzato e procedure operative rapide, per rimuovere tronchi e alberi, pulire gli alvei dei fiumi e riportare sicurezza e normalità sul territorio».

«La filiera del legno calabrese rappresenta una risorsa strategica per la nostra regione – sottolinea Confapi Calabria – In una situazione di emergenza come quella attuale, le nostre imprese confermano senso di responsabilità, radicamento sul territorio e capacità tecnica di intervenire rapidamente, mettendo a disposizione competenze, mezzi e procedure operative efficaci».

Le aziende del settore sono consapevoli della delicatezza degli interventi: la rimozione di tronchi e alberi deve avvenire con tempestività ma anche con attenzione alla sicurezza, evitando di aggravare i rischi idrogeologici. La professionalità del personale garantisce che ogni operazione sia effettuata nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza.

Confapi Calabria ribadisce la piena disponibilità a collaborare con istituzioni, Protezione Civile e tutti gli enti preposti, con l’obiettivo di liberare rapidamente gli alvei dei fiumi, prevenire ulteriori criticità e restituire serenità alle comunità colpite. L’azione immediata delle imprese, unita al coordinamento con le autorità regionali, può garantire un intervento efficace e rapido, contribuendo a ridurre i danni e a sostenere le popolazioni locali in questo momento di grande difficoltà.