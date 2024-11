Protagonista un 30enne di Gerocarne condannato a 10 anni per traffico di stupefacenti

GEROCARCE (VV) - Condannato a dieci anni per traffico di stupefacenti, continuava a sfuggire al regime di detenzione domiciliare. Per questo, in seguito all'ennesima infrazione, i carabinieri della stazione di Soriano, diretti dal maresciallo Barbaro Sciacca, hanno trasferito in carcere un 30enne di Gerocarne, piccolo comune delle Preserre vibonesi. Il provvedimento di inasprimento della pena, eseguito dai militari, è stato emesso emesso dal Tribunale di Vibo Valentia.