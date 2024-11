Guidava e camminava nonostante risultasse affetto da gravi invalidità motorie; dovrà rispondere di truffa aggravata

LAMEZIA TERME (CZ) - Stando ai referti medici, era affetto da una patologia motoria che gli rendeva impossibile la deambulazione, talmente grave da costringerlo a ricorrere a una sedia a rotelle. Per questo motivo, percepiva una indennità di accompagnamento della quale usufruiva da 11 anni. Ma l'uomo, secondo i finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme, avrebbe simulato i sintomi di una patologia inesistente, o comunque non grave al punto da permettergli di richiede l'indennità per invalidità. Filmato in diverse occasioni dagli investigatori, è stato visto camminare senza alcuna difficoltà, talvolta servendosi di stampelle, e guidare il suo motocarro nelle strade di Lamezia. Notificato l'avviso di conclusione indagini, il falso invalido è stato dunque formalmente accusato di truffa aggravata. Contestualmente, le Fiamme Gialle, hanno anche sequestrato 45mila euro, pari alle indennità accumulate negli anni.