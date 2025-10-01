Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di Angsa Calabria ai candidati alla carica di governatore della Calabria. Ecco il testo integrale.

«A pochi giorni dalle Elezioni regionali, l’Associazione Angsa -Associazione nazionale genitori persone con autismo della Calabria - intende sottoporre all’attenzione dei candidati a presidente della Regione, l’esigenza delle persone con autismo di vedere riconosciuti i propri diritti con la realizzazione concreta delle indicazioni previste dalle leggi specifiche.

L’Associazione Angsa nasce in Italia 40 anni fa, fondata da un gruppo di genitori e oggi è presente con circa 80 sezioni locali in tutte le regioni.

In Calabria le sezioni provinciali e locali hanno dato vita al Coordinamento Angsa Calabria che, nel territorio regionale, opera per la difesa dei diritti delle persone con Autismo e delle loro famiglie con il proposito di promuovere le corrette prassi, la consapevolezza delle Istituzioni sull’autismo e favorire l’accesso ai servizi a tutte le persone con tale diagnosi perseguendo l’interesse generale e mai l’interesse particolare.

I numeri

L’autismo è un’emergenza sociale su scala mondiale, i dati a disposizione sono relativi a recenti stime sono di un bambino con autismo ogni 68 nati, su una popolazione residente di circa 2.000.000 di abitanti in Calabria, si possono stimare circa 30.000 persone e quindi famiglie, interessate direttamente dall’autismo. Un numero enorme di bambini che diventeranno adolescenti e poi adulti in una società non ancora pronta ad accoglierli.

L’autismo rappresenta una condizione che accompagna tutta la vita degli individui, questo comporta la necessità di avere servizi, fin dalla tenera età, erogati dalle Istituzioni Pubbliche in maniera efficace ed efficiente, con interventi atti al miglioramento della qualità della vita della persona con autismo con l’obiettivo di una sua possibile vita autonoma.

Famiglie messe a dura prova

Le famiglie sono messe a dura prova, vittime, sin dall’inizio, di un disorientamento alimentato dalla forte carenza di Servizi che non garantisce una presa in carico globale e la corretta inclusione sociale secondo le strategie progettuali ispirate a principi e tecniche validati scientificamente.

I servizi sul territorio devono essere programmati e realizzati in funzione della conoscenza dei numeri reali e del fabbisogno, le esperienze fanno ritenere insufficienti interventi di finanziamenti che non danno risposte concrete e durature a soddisfare i cittadini con Diagnosi dello spettro autistico di 404 Comuni Calabresi.

I servizi carenti

In Calabria la Rete territoriale che deve assicurare, attraverso i Distretti, l’integrazione dei tre momenti specifici d’intervento, sanitario, socio sanitario e sociale, atta a garantire, dal punto di vista gestionale, un utilizzo razionale di risorse in un contesto di vincoli economici rigorosi e in una Sanità con gravi problemi, ponendosi l’obiettivo di migliorare l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza nei quali l’Autismo è inserito, deve necessariamente far riferimento a dati certi e non più alle stime. Angsa Calabria esprime forte preoccupazione, poiché l’Autismo continua a rimanere fuori dalla necessaria offerta del Servizio pubblico e chiede con urgenza la costituzione del tavolo tecnico permanente per l’autismo regionale, affinché tutte le programmazioni vadano concretamente verso la realizzazione del Progetto di vita individualizzato che deve accompagnare ogni persona disabile per tutto l’arco della propria esistenza e in tutti i contesti di vita».