Alberto Leonardis è stato nominato consigliere delegato della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) per il finanziamento e lo sviluppo associativo.

«In questa fase è fondamentale rafforzare la FIEG, dotandola delle risorse necessarie per essere un’organizzazione sempre più solida, autorevole ed efficace, in grado di offrire strumenti concreti per lo sviluppo dell’intero settore editoriale. Ringrazio il presidente Andrea Riffeser Monti per la fiducia accordatami con questo incarico, che sarà orientato alla crescita dell’associazione anche attraverso il rafforzamento della sua dotazione finanziaria e patrimoniale», dichiara Alberto Leonardis.

Alberto Leonardis, imprenditore con oltre 25 anni di esperienza manageriale, è fondatore, presidente e amministratore delegato del Gruppo SAE (Sapere Aude Editori), gruppo attivo nei settori dell’editoria e della comunicazione integrata, che annovera tra le proprie testate La Stampa, Il Tirreno, La Nuova Sardegna, la Gazzetta di Modena, la Gazzetta di Reggio, La Nuova Ferrara e La Provincia Pavese.