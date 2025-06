VIDEO | Maria Laura Tortorella, ospite negli studi del Reggino.it del format A tu per tu, ricorda l’incontro con la candidata della Democrazia Cristiana eletta con 16mila preferenze 79 anni fa: «La sua esperienza profetica per tutte le donne»

Compiuto con il Suffragio universale, e perciò uno storico atto di Democrazia, dopo la lacerante dittatura, la Seconda guerra mondiale e la dura lotta di Liberazione dal nazifascismo.



Dal 2 giugno 1946, giorno del referendum istituzionale, dunque da 79 anni, l’Italia è una Repubblica.Una scelta che fu anche delle donne chiamate al primo voto politico. Un voto preceduto, tra marzo e aprile dello stesso anno, dall’ingresso delle donne in politica.

Un voto che aprì al Paese un corso nuovo archiviando l'esperienza monarchica e che elesse coloro che avrebbero scritto la Costituzione.

Fede e Politica

Anche nel Reggino le donne popolarono le liste elettorali per le elezioni amministrative. Tra loro a Reggio Calabria anche Maria Mariotti, molto attiva anche in ambito ecclesiale, sociale e culturale. Fervente anima del Movimento cattolico femminile in Calabria, dell’Azione Cattolica nelle sezioni della Fuci e del Meic, fu eletta con 16mila preferenze nelle fila della Democrazia Cristiana. A testimoniarlo la ricca documentazione custodita presso l'archivio di Stato reggino. Si è spenta nel 2019, all’età di 103 anni.

Ospite del format A tu per tu presso gli studi del Reggino.it., Maria Laura Tortorella racconta il suo incontro con Maria Mariotti, prima consigliera comunale di Reggio Calabria eletta nel 1946. Si è spenta nel 2019 e noi la ricordiamo oggi, nel giorno della festa della Repubblica e del primo voto politico delle donne.

Fu lei la prima consigliera del Comune di Reggio Calabria. L’abbiamo ricordata insieme a Maria Laura Tortorella, scout fortemente impegnata in ambito civico, ospite del format A tu per tu negli studi del Reggino.it, che volle incontrarla, con l’amica Minella Chilà, proprio per approfondire il suo impegno politico. Desideravano conoscere la donna in cui Fede e Politica erano divenute, insieme, vocazione, impegno e missione.

