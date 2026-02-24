«Nicola Savino, io all’una sono già a letto». Carlo Conti la butta sul ridere, punzecchiando Nicola Savino alla vigilia di una delle serate più impegnative della storia recente del Festival. Savino incassa, mentre Aurora Leone – che con lui, Federico Basso e il maestro Enrico Cremonesi compone il cast del DopoFestival – invita sui social: «Restate che tanto Carlo Conti va spedito e non si fa troppo tardi».

Il punto è proprio questo: quanto durerà davvero la prima serata con 30 cantanti in gara? Ufficialmente si parte alle 20. 40 su Rai 1 e, da programmazione, alle 1. 20 si dovrebbe passare la linea al DopoFestival. Sulla carta, una chiusura “umana”. Nella realtà, una corsa contro il tempo.

La scaletta è monumentale. Trenta Big uno dopo l’altro, senza risparmio. E poi i super ospiti: Tiziano Ferro con un medley delle sue hit e il nuovo singolo “Sarò un grande”; Kabir Bedi, il Sandokan di ieri; Can Yaman, quello di oggi; Laura Pausini, che si è autodefinita “logorroica”, con il rischio – delizioso per il pubblico – di allungare i tempi con un racconto in più. È un equilibrio delicato tra spettacolo e cronometro.

Conti, rispetto ai suoi predecessori, ha sempre rivendicato una gestione più “asciutta” della serata. L’obiettivo dichiarato è evitare gli orari monstre dell’era Amadeus-Fiorello, quando si oltrepassavano spesso le due di notte. E infatti il calendario delle prossime serate è costruito con una certa razionalità: domani saliranno sul palco i primi 15 Big e le quattro Nuove Proposte; nella terza serata toccherà agli altri 15 Big e ai due finalisti delle Nuove Proposte. Per entrambe, si punta a chiudere intorno all’1. 20. Più lunghe, inevitabilmente, la serata cover di venerdì e la finale di sabato, che dovrebbero terminare poco dopo l’1. 40.

Stasera, però, è la prova del fuoco. Perché tutti i 30 artisti devono esibirsi. Ed è qui che il ritmo diventa decisivo: niente tempi morti, niente pause dilatate. Ogni minuto risparmiato su una presentazione è oro puro.

Leggi l’elenco e l’uscita sul palco degli artisti in gara su LaCapitale.it.