La pausa natalizia arriva in anticipo per Filorosso. Quella in onda ieri sera è stata infatti la penultima puntata del programma condotto da Antonino Monteleone nel 2026. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la trasmissione di Rai3 si fermerà dopo l’appuntamento del 17 novembre, per poi lasciare spazio ad altri programmi fino alla ripresa.

Monteleone e la questione della neutralità editoriale

Una decisione che arriva in una fase complicata per la trasmissione, alle prese con ascolti tutt’altro che brillanti e con interrogativi sulla sua identità editoriale. A pesare non sono soltanto i risultati Auditel: anche la conduzione e l’impostazione del dibattito meritano attenzione, soprattutto quando un programma di approfondimento affronta temi politici e ospita figure di primo piano. La questione della neutralità, in questi casi, non può essere liquidata come un dettaglio: il pubblico deve poter distinguere con chiarezza tra informazione, interpretazione e confronto.

Ascolti deludenti: nessuna puntata supera i 400mila spettatori

Secondo fonti interpellate dall’Adnkronos, lo stop servirà a mettere a punto il format, anche alla luce dei risultati d’ascolto registrati finora. Dal debutto del 15 settembre sono andate in onda otto puntate: soltanto quella del 29 settembre ha superato il 3% di share, fermandosi al 3,1%.

Nessun appuntamento ha raggiunto i 400mila spettatori. Il dato più alto resta quello del 29 settembre, con 389mila telespettatori.

Le ultime due puntate, trasmesse il 27 ottobre e il 3 novembre, hanno raccolto rispettivamente 255mila e 287mila spettatori, entrambe con il 2,1% di share. Numeri che alimentano le perplessità sul percorso del programma e sulla sua capacità di conquistare il pubblico.

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