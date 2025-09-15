Al patron del locale Roberto Gallo e alla compagna e chef Francesca Mannis l’abbraccio di tutta la famiglia LaC. L’editore Domenico Maduli: «Realizzano oggi il piatto più bello della loro vita»
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
Una nuova luce illumina la famiglia del Riva Restaurant. Nella giornata di ieri, all’ospedale Pugliese di Catanzaro, è nato Edoardo Augusto, primogenito di Roberto Gallo, patron del noto locale di Falerna, e di Francesca Mannis, chef pluripremiata e volto storico del Riva, oltre che compagna di vita di Gallo.
Un evento che riempie di gioia non solo i neogenitori, ma anche chi, come il network LaC, condivide con loro dall’inizio un cammino di crescita.
Il Riva Restaurant, infatti, è partner storico di LaC e teatro e sede di numerosi format televisivi trasmessi sulle reti del gruppo.
A Roberto e Francesca le congratulazioni e gli auguri dell’editore Domenico Maduli, del direttore editoriale Maria Grazia Falduto, del direttore giornalistico Franco Laratta, del direttore di rete Franco Cilurzo e di tutto il network LaC.
«A Francesca e Roberto, – dichiara Domenico Maduli – con cui condivido da oltre un decennio un legame profondo, fatto di amicizia personale e stima professionale, e con i quali porto avanti la visione di una Calabria del fare e della bellezza dei luoghi e delle persone, rivolgo le mie più sincere congratulazioni e i più sentiti auguri per la nascita di Edoardo Augusto, che da oggi illuminerà la loro vita, in primis come famiglia e poi come colleghi e ispiratori della filosofia del Riva.
Francesca e Roberto realizzano oggi il piatto più bello della loro vita con l’arrivo del piccolo».