Al patron del locale Roberto Gallo e alla compagna e chef Francesca Mannis l’abbraccio di tutta la famiglia LaC. L’editore Domenico Maduli: «Realizzano oggi il piatto più bello della loro vita»

Una nuova luce illumina la famiglia del Riva Restaurant. Nella giornata di ieri, all’ospedale Pugliese di Catanzaro, è nato Edoardo Augusto, primogenito di Roberto Gallo, patron del noto locale di Falerna, e di Francesca Mannis, chef pluripremiata e volto storico del Riva, oltre che compagna di vita di Gallo.

Un evento che riempie di gioia non solo i neogenitori, ma anche chi, come il network LaC, condivide con loro dall’inizio un cammino di crescita.

Il Riva Restaurant, infatti, è partner storico di LaC e teatro e sede di numerosi format televisivi trasmessi sulle reti del gruppo.

A Roberto e Francesca le congratulazioni e gli auguri dell’editore Domenico Maduli, del direttore editoriale Maria Grazia Falduto, del direttore giornalistico Franco Laratta, del direttore di rete Franco Cilurzo e di tutto il network LaC.

«A Francesca e Roberto, – dichiara Domenico Maduli – con cui condivido da oltre un decennio un legame profondo, fatto di amicizia personale e stima professionale, e con i quali porto avanti la visione di una Calabria del fare e della bellezza dei luoghi e delle persone, rivolgo le mie più sincere congratulazioni e i più sentiti auguri per la nascita di Edoardo Augusto, che da oggi illuminerà la loro vita, in primis come famiglia e poi come colleghi e ispiratori della filosofia del Riva.

Francesca e Roberto realizzano oggi il piatto più bello della loro vita con l’arrivo del piccolo».