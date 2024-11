«Dopo il grande successo registrato negli scorsi anni torna, sui binari calabresi, 'Il Treno degli Dei'. L'iniziativa è promossa dalla Regione e dalla Fondazione FS, in collaborazione con l'Associazione Ferrovie in Calabria e con i comuni di Bagnara Calabra e Tropea» Lo riferisce un comunicato delle Ferrovie dello Stato.

«Quattro - prosegue la nota - gli appuntamenti in calendario, alla scoperta dell'affascinante costa tirrenica calabrese: il treno storico, composto da carrozze 'Centoporte' degli anni '30 e 'Corbellini' degli anni '50, percorrerà nelle giornate di venerdì 18, sabato 19, venerdì 25 e sabato 26 agosto due itinerari turistici fra Paola e Reggio Calabria passando per Tropea per permettere ai passeggeri di ammirare le ampie spiagge tra Paola e Vibo Valentia, gli agrumeti della piana di Lamezia, le insenature nei pressi di Capo Vaticano, le rocce a strapiombo inframezzate dalle calette della Costa Viola e godere della vista sullo Stretto, costeggiando i bellissimi borghi di Tropea, Pizzo, Scilla e Bagnara».

«Sarà possibile scegliere fra due itinerari, il primo è denominato- continua la nota stampa- 'Tropea, borgo degli Dei' e prevede la partenza del treno dalla stazione di Paola alle ore 15.42 e le fermate intermedie nelle stazioni di Amantea (16.06), Lamezia Terme Centrale (16.32), Pizzo (16.59), Zambrone (17.20) fino ad arrivare a Tropea (17.33), la perla del Tirreno, che quest'anno ha conquistato le cinque vele di Legambiente. Il treno di ritorno partirà da Tropea alle 00.56 per fare rientro a Paola alle 02.35, ed effettuerà fermate intermedie a Zambrone (01.06), Pizzo (01.25), Lamezia Terme Centrale (01.49), Amantea (02.14)».

«Il secondo itinerario - conclude la nota - denominato invece 'Costa Viola By Night', con partenza da Tropea alle 18.03 effettuerà la fermata intermedia a Ricadi-Capo Vaticano (18.16), ed è dedicato alla scoperta dei borghi di Bagnara, Scilla e della città di Reggio Calabria con il suo lungomare, conosciuto come il chilometro più bello d'Italia, per vivere un romantico viaggio al tramonto lungo la ferrovia Tirrenica e godere dei paesaggi unici della Costa Viola. Il treno di ritorno partirà da Reggio Calabria Centrale alle 23.10 e arriverà a Tropea alle 00.56, previste le fermate intermedie di Reggio Calabria Lido (23.16), Scilla (23.39), Bagnara (23.48), Ricadi Capo Vaticano (00.36) e Rosarno (00.14)».