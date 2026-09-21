Si è riunita presso il Seminario Regionale “S. Pio X” in Catanzaro la sessione autunnale della Conferenza Episcopale Calabra, presieduta da S.E. mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria – Bova.

In questa sessione è stata approvata la revisione del Regolamento della CEC, la cui precedente stesura risaliva al 1982.

Nella prima giornata i Vescovi delle diocesi calabresi si sono confrontati su temi prioritari per la vita ecclesiale e sociale del territorio, con un’attenzione particolare alla formazione dei futuri sacerdoti. In apertura di seduta don Mario Spinocchio, rettore del Seminario Regionale, ha presentato il nuovo anno formativo 2026-2027, mentre don Antonio Russo, economo, ha rendicontato sulla situazione economica del Seminario Regionale.

I vescovi hanno proseguito la loro riflessione sul nuovo Progetto Formativo, con una prima recezione delle osservazioni dei Consigli Presbiterali delle varie diocesi e dei seminaristi, in una prospettiva di condivisione sinodale. Il lavoro, non ancora ultimato, è stato illustrato da S.E. Mons. Stefano Rega, vescovo di S. Marco Argentano – Scalea, a testimonianza di una grande attenzione dei vescovi alla formazione sacerdotale sempre più orientata all’evangelizzazione e alla missione. Don Giuseppe Fazio, referente dell’Anno Propedeutico, ha relazionato sulla situazione attuale del Propedeutico e sul relativo piano formativo.

Al centro della sessione pomeridiana vi è stata l’attenzione alle attività riguardante il mondo dei giovani. I Vescovi hanno approfondito il progetto del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Spazi dedicati allo sport in ambito oratoriale” (presentato da S.E. Mons. Torriani), riaffermando l’oratorio e lo sport come strumenti educativi cruciali contro la dispersione e il disagio giovanile e riflettendo sulla necessità del recupero di luoghi ecclesiali di raduno dei giovani. Contestualmente, la CEC ha avviato il percorso preparatorio in vista della GMG (Giornata Mondiale della Gioventù) di Seoul 2027. I rispettivi vescovi delegati hanno relazionato in merito alle iniziative della Commissione di Pastorale Sociale e del lavoro, di quella della Carità, della Pastorale della salute e carceraria, della Migrantes, della Catechesi e Liturgia, del Clero e dei Religiosi. Si è auspicato che il lavoro delle Commissioni esprima sempre più uno stile di collaborazione e di sinodalità.

La mattinata di venerdì 11 settembre è stata caratterizzata da un proficuo momento di ascolto e confronto istituzionale: i vescovi hanno ricevuto in udienza la Rettrice dell’Università Cattolica, prof.ssa Elena Beccalli, che ha illustrato l’opera dell’Università in favore dell’educazione dei giovani e ha espresso la volontà di consolidare la collaborazione tra l’Ateneo dei cattolici italiani e la Chiesa di Calabria su temi di ricerca, formazione e cultura. La Rettrice era accompagnata dal nuovo direttore generale, dottor Carlo Maria Gallucci, di origine cosentina. I vescovi hanno espresso l’auspicio che qualche progetto dell’Università Cattolica possa presto realizzarsi proprio in Calabria.

Si è tenuto poi l’incontro con il direttivo dell’UNITALSI Regionale, rappresentata dal presidente uscente dott. Vincenzo “Kiko” Trapani-Lombardo, a cui è andato il ringraziamento dei vescovi per il suo lungo impegno in favore del mondo della sofferenza, e da don Giovambattista Tillieci, assistente spirituale. I Vescovi hanno rinnovato la disponibilità di collaborazione e sostegno al prezioso servizio svolto accanto ai malati e nei pellegrinaggi a Lourdes. In ultimo, una delegazione del Forum delle Associazioni Familiari, guidato dal presidente Claudio Venditti, ha dialogato con i Vescovi del tema di Famiglia e natalità, della costituzione di Centri Famiglia e dell’attenzione alle aree interne, ma soprattutto del tema urgente della cura della vita e della preoccupante legge sul suicidio assistito.

In ultimo la CEC ha nominato padre spirituale del Seminario Regionale don Giuseppe Scigliano, dell’arcidiocesi di Rossano – Cariati. Ha espresso gratitudine a S.E. mons. Francesco Oliva, ora vescovo emerito, che ha guidato con competenza e passione i primi passi del Servizio Regionale Tutela Minori e il lavoro dell’Osservatorio Giuridico Regionale e ha nominato nuovo vescovo delegato per i due organismi S. E. Mons. Cesare Di Pietro.