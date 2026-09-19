Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un awiso di criticità ordinaria per la giornata di domenica 20 settembre. Previsti piogge e forti temporali da Nord a Sud del territorio calabrese: ecco quali sono i versanti attenzionati

Continua l'ondata di instabilità atmosferica che sta interessando il Mezzogiorno. La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo che vede la Calabria interamente inserita in allerta gialla per la giornata di domani, domenica 20 settembre.

Le previsioni indicano il persistere di una fase di spiccato maltempo caratterizzata da piogge diffuse, rovesci e possibili temporali di forte intensità. Il quadro di criticità ordinaria riguarda la totalità del territorio regionale, senza distinzioni tra i versanti:

Rischio Idraulico e Idrogeologico: l'allerta interessa capillarmente sia la fascia tirrenica (Settentrionale, Centro-settentrionale, Centro-meridionale e Meridionale) sia quella ionica (dalla porzione Settentrionale fino a quella Meridionale).

l'allerta interessa capillarmente sia la fascia tirrenica (Settentrionale, Centro-settentrionale, Centro-meridionale e Meridionale) sia quella ionica (dalla porzione Settentrionale fino a quella Meridionale). Rischio Temporali: rovesci improvvisi e raffiche di vento potrebbero colpire sia i comuni costieri che le zone interne dell'Appennino calabrese.

Maltempo diffuso anche nel resto del Sud

La perturbazione non risparmierà le altre grandi aree del Mezzogiorno. Oltre alla Calabria, il bollettino della Protezione Civile segnala allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico anche in Sicilia e in ampi settori della Sardegna (in particolare nelle aree dell'Iglesiente e del Campidano).

I cittadini e le amministrazioni locali sono invitati a prestare la massima attenzione lungo le arterie stradali a rischio allagamento o franoso e a seguire gli aggiornamenti dei canali ufficiali della Protezione Civile.