La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta arancione e gialla per la giornata di domani, martedì 22 novembre. L'allerta arancione riguarda la Calabria nord-occidentale, ed in particolare la fascia tirrenica della provincia di Cosenza. L'allerta sarà gialla, invece, nel resto della regione. Particolari situazioni di rischio potrebbero determinarsi a causa dei venti previsti da burrasca a tempesta sull'intero territorio regionale. La Protezione civile ha allertato tutti i sindaci della Calabria, raccomandando loro di seguire le prescrizioni dei piani di emergenza comunali.

