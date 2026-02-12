Le pesanti ripercussioni del ciclone Henry, che la scorsa settimana ha sferzato con violenza le aree interne della Calabria, continuano a farsi sentire sul fronte della viabilità. A causa di un grave smottamento, è stata disposta la chiusura immediata al traffico veicolare e pedonale di un tratto fondamentale della Strada Provinciale 120 che collega Roggiano, Casello Farneto e Altomonte.

Secondo quanto riportato nell'ordinanza n. 13 del 10 febbraio 2026, emessa dalla Provincia di Cosenza e acquisita dal Comune di Altomonte, l'improvviso cedimento del corpo stradale ha interessato l'intera carreggiata in corrispondenza del km 11+700. Il danno strutturale è tale da non permettere il passaggio in sicurezza, rendendo necessari interventi urgenti di consolidamento. I lavori prevedono la realizzazione di un muro in gabbioni di rete metallica e pietrame per sostenere provvisoriamente la corsia di valle, compromessa dal maltempo. L'ordinanza stabilisce, con decorrenza immediata fino a revoca, ovvero fino al completamento della messa in sicurezza, la chiusura totale sia per i veicoli che per i pedoni dal km 11+650 al km 11+800.

Per limitare i disagi ai cittadini e garantire il collegamento con il centro abitato di Altomonte, l'autorità ha individuato un percorso alternativo che prevede l'utilizzo della S.P. 131 "Del Grondo" con innesto sulla strada comunale in Contrada Vomereto. La segnaletica di cantiere e le indicazioni per le deviazioni sono già state predisposte per guidare gli automobilisti. Le autorità raccomandano la massima prudenza e il rispetto dei divieti per salvaguardare la pubblica incolumità