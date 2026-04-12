Lo annuncia il sindaco Vittorio Scerbo. L’arteria era stata interessata a febbraio dal cedimento di un costone. Il primo cittadino: «Condizioni metereologiche sfavorevoli»

«Entro la settimana prossima, la strada provinciale 167/1 – nel tratto compreso tra Marcellinara e Tiriolo – sarà riaperta al traffico». Lo si legge in una nota diffusa dal sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo, in relazione all’arteria rimasta chiusa a seguito di una frana in conseguenza dell’eccezionale ondata di maltempo degli scorsi mesi.

La tempistica per la riapertura dell’importante arteria provinciale è stata assunta all’esito del sopralluogo effettuato nella mattinata odierna, alla presenza dell’assessore regionale Antonio Montuoro, del vicepresidente della Provincia di Catanzaro Francesco Fragomele, del consigliere provinciale Antonello Formica, del sindaco e vicesindaco di Marcellinara, Vittorio Scerbo e Saverio Gariano, del vicesindaco e consiglieri comunali di Tiriolo, Davide Longo, Vincenzo Greco, Francesco Guzzo, nonché dei rappresentanti della ditta Coes, incaricata per la realizzazione dei lavori.

«Le amministrazioni comunali hanno inteso esprimere il ringraziamento all’assessore regionale Antonio Montuoro, al presidente della Provincia Amedeo Mormile e al vicepresidente Francesco Fragomele per la presenza assicurata nel corso dell’intervento e per l’impegno dimostrato, sin dalle prime fasi, nell’affrontare con tempestività la problematica» si legge nella nota.

«Non si possono tuttavia negare le criticità che hanno caratterizzato questi lavori fino ad oggi, anche a causa delle condizioni meteorologiche che non sono state favorevoli nel periodo precedente le festività pasquali. Proprio per questo motivo, si rende ora necessario un ultimo sforzo, condiviso, per garantire, entro pochi giorni, la piena transitabilità dell’arteria, alleviando così i disagi che hanno interessato tanti comuni dell’entroterra.

Allo stesso tempo, è doveroso riconoscere le oggettive difficoltà in cui si trova la Provincia nell’affrontare situazioni di questa natura, in attesa delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alle emergenze e ai danni causati, purtroppo, da questi eventi climatici estremi, ai quali il territorio regionale non era storicamente abituato.

Le amministrazioni comunali di Marcellinara e Tiriolo continueranno a monitorare attentamente l‘evolversi della situazione, mantenendo il costante dialogo con gli enti sovracomunali interessati».