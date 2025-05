La cerimonia al Quirinale

Il giovane, accompagnato da papà Pietro e mamma Stefania, ha ricevuto l’onorificenza con altri 28 ragazzi. Tra loro anche il lametino Francesco Mazza. Il Capo dello Stato: «Voi qui, oggi, rappresentate le tante ragazze e i tanti ragazzi che interpretano la normalità in maniera positiva, spendendosi per aiutare chi è in difficoltà e impegnandosi per il bene comune»