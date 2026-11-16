Qualcosa di involontariamente pirandelliano attraversa la vicenda dei «fratelli Pupi e Avati». Una realtà divisa in due che, per un istante, diventa una sola persona. Un nome che smarrisce la propria identità. Una cultura che, invece di riconoscere le persone, le trasforma in un equivoco linguistico. E forse, a ben vedere, la frase pronunciata dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni al Senato dice molto più di quanto avrebbe voluto dire.

Partiamo da lontano. Da quelle due parole che, nella storia italiana, hanno avuto un peso enorme: "Fratelli d’Italia".

Prima di diventare il nome di un partito politico, furono l’incipit del Canto degli Italiani, composto nell’autunno del 1847 dal ventenne Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro. Il canto nacque nel pieno della stagione risorgimentale, quando l’Italia ancora rappresentava una nazione incompiuta, un’idea febbrile, una promessa politica e poetica. Nel 1946 sarebbe diventato l’inno nazionale della Repubblica, riconosciuto poi formalmente dalla legge nel 2017.

«Fratelli d’Italia» rappresentava, dunque, una chiamata alla comunanza. Quel fratelli racchiudeva Mazzini, il Risorgimento, l’idea di patria, la sofferenza di un popolo diviso, la volontà di trasformare una geografia in una comunità.

Ed è proprio qui che comincia il cortocircuito. Perché oggi Fratelli d’Italia è anche il nome del principale partito della destra italiana. Nulla di scandaloso, naturalmente. I simboli appartengono alla storia e ogni partito è libero di appropriarsi, legittimamente, delle parole che ritiene più prossime alla propria identità. Una domanda rimane: che cosa accade quando una formazione politica si appropria di un’espressione nata dalla cultura e dalla storia e poi dimostra, proprio sui fondamentali della cultura, una certa familiarità con l’approssimazione?

La domanda riguarda una classe dirigente più vasta, di ogni schieramento. L’episodio accaduto in Senato, quello dei "fratelli Pupi Avati", possiede però una dimensione talmente surreale da sembrare scritto da uno sceneggiatore. E c’è un particolare ancora più curioso. L’errore è avvenuto proprio mentre il Senato discuteva una legge sul cinema e proprio alla presenza dei due fratelli. La cultura, insomma, era fisicamente lì. Non in un manuale polveroso, non in una biblioteca remota, non in una lezione universitaria: era seduta in tribuna. E la politica l’ha salutata confondendone il nome.

È difficile immaginare una metafora più efficace. l problema, però, non consiste semplicemente nel non sapere chi sia Pupi Avati. Gli errori capitano. Un lapsus non misura da solo la preparazione di una persona, e trasformare ogni inciampo verbale in una colpa capitale sarebbe sciocco quanto l’errore che si pretende di stigmatizzare. Il problema nasce quando il lapsus diventa il sintomo di qualcosa di più grande: la progressiva perdita di familiarità della politica con il patrimonio culturale che essa stessa dichiara di voler difendere.

Perché la cultura non è una parola ornamentale da inserire nei programmi elettorali insieme a «identità», «tradizione», «merito» e «Nazione» (rigorosamente con la lettera maiuscola). La cultura è precisione. È memoria. È capacità di distinguere. È sapere che Mameli non è Novaro, che Pupi non è Avati, che un regista non è suo fratello, che Dante non è Petrarca, che Verdi non è Puccini e che una citazione non diventa vera soltanto perché suona bene in televisione.

La cultura, prima ancora di essere erudizione, è la disciplina del particolare. Ed è proprio il particolare che sembra essersi smarrito.

Viviamo in un’epoca nella quale la politica pretende continuamente di parlare di identità, ma spesso conosce appena la genealogia delle identità che evoca. Si pronuncia la parola «tradizione» senza averne letto i classici; si invoca la patria senza conoscerne la storia; si parla di cultura senza frequentare i libri; si celebra l’italianità mentre si dimentica che l’Italia è stata costruita anche da poeti, musicisti, filosofi, pittori, registi, architetti, filologi, uomini e donne che hanno passato la vita a dare un nome esatto alle cose.

E allora può accadere che persino Fratelli d’Italia finisca per diventare una formula separata dalla propria storia.

Mameli, del resto, scrisse un inno per celebrare un’Italia ancora da costruire. Scrisse parole incandescenti per un Paese ancora diviso, affidando alla poesia una funzione civile e politica. «Noi siamo da secoli / calpesti, derisi / perché non siam popolo / perché siam divisi»: il suo "fratelli" era precisamente il contrario della frammentazione, dell’ignoranza reciproca, della perdita della memoria.

E forse c’è una nemesi involontaria nel fatto che oggi quella stessa parola sia pronunciata da una politica che, in un’Aula parlamentare, riesce a trasformare due fratelli reali — Pupi e Antonio — in un improbabile «fratello Pupi Avati».

I fratelli Avati esistono. I fratelli Pupi Avati no.

La frase fa sorridere. Ma dovrebbe anche far riflettere.

Perché la cultura italiana non è morta. Tutt’altro. È ancora straordinariamente viva. Vive nei nostri teatri, nei conservatori, nelle università, nei piccoli festival, nelle biblioteche, nei cinema indipendenti, nelle compagnie teatrali, negli archivi, nei musei, negli studiosi che lavorano lontano dai riflettori e nei giovani che ancora scelgono di studiare una lingua antica invece di inseguire l’algoritmo.

Quello che sembra essersi impoverito è il rapporto della politica con la cultura. E questa è una cosa diversa. Una classe politica non deve necessariamente essere composta da filologi, musicologi o storici dell’arte. Nessuno pretende che un parlamentare sappia commentare un madrigale di Gesualdo o distinguere il periodo giovanile da quello della maturità di Rossini. Da chi occupa responsabilità istituzionali sulla cultura si può però pretendere almeno una cosa: la curiosità di conoscere ciò di cui si parla. Altrimenti accade l’inverso di ciò che dovrebbe accadere. La politica dovrebbe portare la cultura alle persone. Quando la cultura viene ridotta a scenografia, finisce per diventare un accessorio della politica. E qui il paradosso si fa quasi comico. Il partito che porta nel proprio nome le parole dell’inno di Mameli dovrebbe forse ricordare che Fratelli d’Italia non è nato da un ufficio marketing. È nato dalla poesia, dalla musica, dalla storia e dal sangue del Risorgimento. È diventato un simbolo della Repubblica perché prima ancora era stato un simbolo dell’idea d’Italia.

Perciò, più che scandalizzarsi per un lapsus, sarebbe opportuno domandarsi se non siamo davanti a un problema più vasto: quanto della cultura italiana è realmente conosciuto da chi governa la cultura italiana? La domanda appartiene alla sfera della civiltà, prima ancora che a quella della politica. Perché un Paese può sopravvivere a un errore grammaticale, a una gaffe parlamentare, persino a una classe politica mediocre. Ma quando perde la capacità di riconoscere i propri poeti, i propri musicisti, i propri registi, i propri filosofi e i propri artisti, comincia a perdere qualcosa di molto più serio: la memoria di sé.

E forse è proprio qui che il vecchio Mameli torna a guardarci. «Fratelli d’Italia». Una parola che pretendeva di unire un popolo ancora diviso. Una parola che apparteneva alla poesia prima ancora che alla politica. Una parola che chiedeva memoria, consapevolezza, appartenenza.

Non un marchio elettorale, bensì una parola nata dalla cultura e dalla storia, e che alla cultura e alla storia dovrebbe continuare a rendere conto.

Ci sarebbe da augurarsi che, prima di pronunciarla, qualcuno tornasse semplicemente a studiarla.