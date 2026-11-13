La Sibaritide rischia di perdere il suo unico collegamento ferroviario ad alta velocità. Dal 13 dicembre, infatti, il servizio Frecciarossa sarà sospeso per consentire gli interventi di manutenzione nella galleria Santomarco. Ma, oltre all'interruzione temporanea, a preoccupare è soprattutto il futuro della tratta: alla ripresa della circolazione, prevista tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio, il convoglio cambierà itinerario, interrompendo il collegamento con Bolzano.

A sollevare la questione è il consigliere regionale e segretario questore Ferdinando Laghi, che chiede alla Giunta regionale «risposte immediate e impegni vincolanti». «Dal 13 dicembre l'intera Sibaritide perderà l'unico treno ad alta velocità. Se da un lato la sospensione fino alla fine di gennaio è legata agli indispensabili lavori di manutenzione nella galleria Santomarco, dall'altro preoccupa il futuro: alla ripresa del servizio, il Frecciarossa cambierà rotta, cancellando la storica tratta in direzione Bolzano, attiva dal 2019. Per un'area che sconta un ritardo infrastrutturale cronico, è l'ennesima penalizzazione che colpisce al cuore studenti, lavoratori, chi viaggia per motivi di salute e le migliaia di famiglie calabresi radicate nel Nord Est».

Laghi non contesta la necessità degli interventi sulla rete ferroviaria, ma ritiene che i disagi debbano essere gestiti attraverso misure concrete a tutela dei viaggiatori. «Nessuno mette in discussione la necessità di ammodernare la rete - precisa Laghi - ma i disagi vanno governati, non scaricati sui cittadini. A maggior ragione quando si priva la fascia ionica di un collegamento del genere sotto le festività natalizie e con l'impennata dei prezzi dei biglietti verso la Calabria».

Tra le richieste immediate c'è l'attivazione di navette sostitutive tra Sibari e Paola, sincronizzate con le coincidenze ferroviarie e gratuite per gli utenti. Il consigliere regionale punta inoltre il dito contro l'incertezza sulle date di conclusione dei lavori e di ripristino del servizio. «Servono subito navette sostitutive tra Sibari e Paola, sincronizzate con le coincidenze e senza alcun costo aggiuntivo per l'utenza. Tra l'altro è inaccettabile l'incertezza sulle date: tra Rfi, Trenitalia e Regione ballano giorni preziosi, dal 28 gennaio al 1° febbraio. Chi vive e lavora qui ha diritto a un cronoprogramma trasparente».

La questione, secondo Laghi, non riguarda soltanto l'organizzazione del servizio, ma investe direttamente le scelte politiche della Regione. «Trattandosi di un servizio finanziato dalla Regione che ne definisce fermate e destinazioni - secondo Laghi il nodo non è solo tecnico ma politico - la rinuncia a Bolzano è una scelta che la Giunta può e deve rivedere». Il consigliere si rivolge quindi all'assessore regionale Gianluca Gallo, chiedendo di non considerare il nuovo collegamento annunciato verso Milano e Torino come una risposta sufficiente alle esigenze del territorio.

«Mi rivolgo direttamente all'assessore Gianluca Gallo, che conosce a fondo le istanze di questa terra: l'annunciato Sibari-Milano-Torino è solo una ricalibratura dell'esistente, a parità di convogli. Ma la domanda di mobilità è reale e pressante, come dimostrano le oltre 1.300 firme già raccolte e la mobilitazione trasversale di comitati, sindacati e associazioni. Non si può vestire un territorio spogliandone un altro: al treno per il Nord Ovest del Paese, va affiancato al più presto un convoglio per il Nord Est».

A sostegno della richiesta, Laghi richiama anche le dimensioni del bacino d'utenza potenziale. «Parliamo di un bacino che nella sola Sibaritide conta 300mila residenti - prosegue Laghi - ma che arriva a toccare i 750mila abitanti se includiamo il Crotonese e il Metapontino, come certificato dagli stessi studi di Rfi per la nuova bretella ferroviaria. Con l'elettrificazione della linea ionica in corso, Sibari ha tutte le carte in regola per diventare un hub ferroviario strategico, capace di sostenere più treni ad alta velocità».

Da qui l'appello conclusivo alla Giunta regionale affinché il ripristino del collegamento con il Nord Est e il potenziamento del servizio siano inseriti tra gli impegni del prossimo accordo con Trenitalia. «Chiedo dunque alla Giunta - conclude Laghi - di mettere nero su bianco, già nell'accordo 2027 con Trenitalia, il ritorno immediato del Frecciarossa a Sibari al termine dei lavori nella Santomarco e il potenziamento stabile delle tratte. I cittadini dello Ionio hanno gli stessi diritti di chi vive sul Tirreno o nei grandi centri urbani: non chiedono privilegi, ma pari dignità».