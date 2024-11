Saranno le più belle. Le più eleganti. Le più illuminate da colori e da una innata eleganza. Le vedrete sfilare per due giorni in Calabria. E verranno da tutta Italia ad ammirarle.

Dopo 2 anni di fermo a causa della pandemia, si riparte con le attività promosse dall’Associazione calabrese avicoltori. E si ricomincia con la mostra a giudizio annuale che si terrà a Feroleto Antico (CZ) il 28 e 29 gennaio 2023, dove saranno presenti più di 150 avicoli esposti e giudicati da giudici esperti del settore. È previsto un pubblico eterogeneo che giunge da diverse regioni d'Italia per ammirare gli spettacolari, rari e coloratissimi avicoli e colombi ornamentali .

L' As.C.Av. (Associazione Calabrese Avicoltori) è la prima associazione di allevatori di avicoli ornamentali nata in Calabria.

Vista la crescente richiesta da parte di numerosi allevatori, l’Associazione si è formata nel 2009, allo scopo di sostenere e promuovere le attività degli allevatori di avicoli ornamentali. Una passione che coinvolge migliaia di persone.

Per concretizzare il tutto l’ As.C.Av. è stata associata alla FIAV, Federazione Italiana delle Associazioni di Avicoli Ornamentali.

Dall'iniziale gruppo dei 10 soci fondatori, l' As.C.Av. conta oggi oltre 40 soci che allevano i propri animali in assoluta purezza.

L'As.C.Av. si propone anche di svolgere attività nel settore della valorizzazione della natura e della tutela dell'ambiente. In particolare si occupa della conservazione, dello sviluppo e del miglioramento delle specie avicole.

L'associazione inoltre, promuove iniziative varie e organizza mostre avicole.

Quindi a Feroleto Antico anmireremo ben 150 bellezze da tutta Italia, in una mostra che somiglierà ad una vera e propria sfilata di moda, con ‘modelle e modelli” affascinanti, che indosseranno ‘abiti’ preziosi ed elegantissimi. Sì, è vero, sono galline, galli e colombi. Ma che importa, sempre di bellezza ed eleganza parliamo.

Visitare per credere.