Il sindaco ed europarlamentare di Avs si appella al Capo dello Stato: «Intervento dell’Esecutivo Meloni lesivo dell’autonomia degli enti locali e dello spirito della Costituzione». La missiva letta alla presenza di de Magistris e del primo cittadino di Gaza collegato in video

«Un gemellaggio non è una minaccia alla sicurezza, ma un ponte che unisce ciò che la guerra divide, una sfida al silenzio e alla complicità, un atto di amore contro l'odio, la barbarie, il genocidio, una sfida a chi ritiene di poter esercitare il diritto della forza contro il diritto dell'amore. Non ci arrendiamo alla barbarie in nome della solidarietà tra i popoli». Lo ha scritto il sindaco di Riace ed europarlamentare di Avs, Mimmo Lucano, in una lettera inviata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo che il governo nei giorni scorsi ha espresso parere negativo rispetto al gemellaggio del comune calabrese con la città di Gaza.

All'incontro ha partecipato, collegato in videoconferenza, il sindaco di Gaza, Yahya al Sarraj. Presente anche l'ex magistrato ed ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

«Carissimo Presidente - ha affermato Lucano nella missiva al presidente Mattarella - le scrivo per manifestarle tutto il mio dolore e il mio dispiacere nell'apprendere che l'atto di gemellaggio fortemente voluto tra il Comune di Riace e la città di Gaza è stato formalmente dichiarato lesivo del prestigio dell'Italia dal nostro Governo, presieduto da Giorgia Meloni. Il dolore che mi ha provocato una simile decisione è tale che mi costringe ad appellarmi a lei come ultimo custode dei valori costituzionali che ci uniscono. Contesto formalmente la decisione del nostro Governo di prendere le distanze dall'atto istituzionale predisposto con il gemellaggio tra Gaza e Riace. Il sindaco Yahya al Sarraj, a cui viene contestata la vicinanza all'organizzazione di Hamas, ha più volte dichiarato pubblicamente di non appartenere al suddetto gruppo politico, né allo stesso partito di Hamas. Sento il dovere di sottoporre alla sua attenzione una questione che ritengo leda non solo l'autonomia statutaria degli enti locali ma anche lo spirito stesso della Carta costituzionale».

Il sindaco Yahya al Sarraj, dopo avere illustrato le condizioni in cui vivono i palestinesi a Gaza, ha ringraziato il primo cittadino di Riace: «La forza e l'insistenza di Mimmo Lucano nel confermare il gemellaggio - ha detto - danno una grande speranza e sono apprezzatissime dalla popolazione di Gaza».