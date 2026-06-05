«La risposta migliore credo l’abbia data la gente di Reggio, rendendo ancora più straordinaria la scenografia che abbiamo messo in piedi come Arma dei Carabinieri. Più che un riconoscimento, questa celebrazione rappresenta un’ulteriore manifestazione di prossimità dell’Arma alla gente ed è un riconoscimento all’intero territorio, perché l’Arma è sempre presente». Così il generale Cesario Totaro, Comandante dell'Arma dei Carabinieri provinciale di Reggio Calabria, che ha quindi richiamato il significato più profondo della presenza dello Stato in Calabria: «Questa è una terra di ’Ndrangheta, non lo nascondiamo. Il nostro operato è quotidiano e anche l’operazione di stamattina lo testimonia. Questo significa che lo Stato è qui presente in tutte le sue forme, non soltanto negli aspetti repressivi ma anche nei momenti celebrativi come questo».