Dopo quasi trent’anni di abbandono e rimpalli burocratici, la struttura di via Largo Piana apre ufficialmente le porte grazie ai fondi del Pnrr. La proposta di intitolazione firmata dall’assessore Micheli
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Ci son voluti quasi tre decenni, ma alla fine il nastro è stato tagliato. Si chiude oggi un’attesa interminabile per la Locride con l’inaugurazione del nuovo Ospedale di Comunità di Gerace, un’opera che per anni ha rappresentato il simbolo delle incompiute e dello spreco di denaro pubblico sul territorio.
La storia del presidio affonda le radici nel 1977, quando presero il via i lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno. L’opera, concepita originariamente come un presidio di eccellenza per la lungodegenza e la riabilitazione da 120 posti letto, venne completata e collaudata soltanto nel 1998. Da quel momento, però, le porte della struttura non si sono mai aperte davvero: per 28 anni l'immobile è rimasto sommerso nel degrado e nell'incuria, imbrigliato tra la burocrazia e le solite promesse della politica.
La svolta è arrivata grazie alle risorse del Pnrr, che hanno consentito di riqualificare un’ampia ala del complesso e riconvertirlo nel nuovo modello di assistenza territoriale. Alla cerimoniale di apertura presieduta dal sindaco Rudi Lizzi hanno preso parte il direttore del distretto sanitario della Locride, Antonio Macrì, e la manager dell’Asp di Reggio Calabria, Maddalena Berardi. Un passaggio cruciale per garantire una sanità di prossimità reale ai cittadini del comprensorio. «Una scommessa vinta da tutto il territorio metropolitano - le parole del primo cittadino - oggi per me è una giornata di gioia, questa struttura sarà il fiore all’occhiello della comunità, ci saranno 20 posti letto dove verranno curati pazienti nella fase intermedia della malattia, tra quella acuta e il momento del loro ritorno a casa».
A margine dell'evento, ha espresso grande soddisfazione l’assessore regionale Eulalia Micheli, che ha sottolineato la portata dell'intervento: «Desidero esprimere il mio apprezzamento per l’apertura di una struttura che rappresenta un importante presidio di prossimità e di assistenza per il territorio. Auspico di valutare l’opportunità di intitolare la struttura a due figure che hanno profondamente segnato la storia della medicina e dell’assistenza sanitaria locale: il senatore Giuseppe Beniamino Fimognari e il dottor Salvatore Gemelli. Due personalità unite da un comune impegno al servizio della comunità e da un legame profondo con la storia dell’ospedale di Gerace. Ritengo che intitolare la Casa di Comunità a queste due figure possa rappresentare un significativo riconoscimento alla loro memoria e al contributo che hanno offerto alla crescita della sanità locale. Sarebbe, inoltre, un modo per custodire e trasmettere storie fatte di dedizione, responsabilità e attenzione alla persona, valori che continuano a dare significato alla missione del servizio sanitario pubblico».