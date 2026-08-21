Dalla montagna dell’Aspromonte alla costa ionica e alla Costa Viola: nella classifica diffusa da GialloZafferano Ristoranti spiccano quattro locali della provincia di Reggio Calabria. Sul gradino più alto Qafiz di Santa Cristina d’Aspromonte

La ristorazione reggina conquista un ruolo da protagonista nella Top 10 dei migliori ristoranti della Calabria pubblicata sui social da GialloZafferano Ristoranti. Nella graduatoria regionale, infatti, ben quattro delle prime dieci posizioni sono occupate da locali della provincia di Reggio Calabria, con un risultato particolarmente significativo: il primo posto assoluto va a Qafiz di Santa Cristina d’Aspromonte, che guida la classifica con un punteggio di 9,5.

Una fotografia che premia territori molto diversi tra loro e racconta, attraverso la cucina, diverse anime del Reggino. Dall’Aspromonte alla Locride, passando per Palmi e Bagnara, la provincia riesce a ritagliarsi uno spazio importante all’interno della selezione proposta dal popolare portale dedicato al mondo della cucina.

A dominare la classifica è dunque Qafiz, a Santa Cristina d’Aspromonte, con 9,5 punti. Il locale aspromontano precede Hyle di San Giovanni in Fiore, secondo con 9,3, e Abbruzzino Oltre di Lamezia Terme, che completa il podio con 9,0.

Ma la presenza reggina non si ferma alla vetta. Al quinto posto compare infatti Gambero Rosso di Marina di Gioiosa Ionica, con un punteggio di 8,7. Subito dopo, in sesta posizione, c’è De Gustibus di Palmi, che ottiene 8,3. A completare il poker reggino è Taverna Kerkira di Bagnara Calabra, settima con 8,2.

Quattro ristoranti tra i primi sette, dunque, arrivano dalla provincia di Reggio Calabria. Un dato che emerge con forza dalla classifica di GialloZafferano e che mette insieme realtà collocate in aree differenti del territorio metropolitano: Santa Cristina d’Aspromonte, Marina di Gioiosa Ionica, Palmi e Bagnara Calabra.

La top ten completa vede al quarto posto Dattilo di Strongoli, con 8,8 punti; all’ottavo Agorà di Rende, con 8,1; al nono Abbruzzino di Catanzaro, con 8,0; e al decimo San Domenico Restaurant di Pizzo, con 7,9.

Il post di GialloZafferano non si limita alla ristorazione, ma propone la Calabria anche attraverso alcune delle sue mete e dei suoi piatti più rappresentativi. Tra i cinque luoghi indicati come tappe da visitare figurano Costa degli Dei, Pizzo Calabro, Capo Colonna, Parco Nazionale della Sila e Le Castella. Sul fronte gastronomico, invece, vengono suggeriti fileja con sugo di maiale, morzello di Catanzaro, pane con la ’nduja, pesce spada alla ghiotta e cuddurieddri.

Per il Reggino, però, il dato più evidente resta quello della classifica dei ristoranti: quattro insegne nella top ten e il primo posto assoluto. Un risultato che porta sotto i riflettori nazionali una proposta gastronomica capace di attraversare l’Aspromonte, la Locride e la Costa Viola e di trovare spazio ai vertici della selezione calabrese firmata GialloZafferano.