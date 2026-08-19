Sono stati individuati tra le montagne di Fuscaldo e San Benedetto Ullano, in zona Laghicello, i resti dell’ultraleggero scomparso in Calabria assieme ai corpi senza vita dei due passeggeri, gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. In un primo momento si era avuta conferma del solo ritrovamento della scatola nera del Tecnam P2008 del quale non si avevano notizie da domenica 16 agosto. L’apparecchio aveva lasciato il campo di volo di Capo d’Orlando, in Sicilia, diretto a Sibari.

Dal campo base delle operazioni al punto individuato occorrono almeno 30 minuti. Tutti i soccorritori si stanno recando sul posto. La scatola nera e il punto preciso in cui si sarebbe schiantato l’aereo sono stati individuati grazie a un mezzo dei Vigili del fuoco, arrivato questa mattina da Milano.

Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, è un noto avvocato del Foro della Capitale, Angela Buccico, 55 anni, di Matera, è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei sassi dal 2007 al 2009 e sorella dell'attuale vicesindaco Rocco.

A confermare le voci che circolavano da stamani, il sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea. Sono in corso le operazioni di recupero.

Costarella: «Zona già battuta nei giorni scorsi»

Il direttore della Protezione Civile Domenico Costarella, da noi contattato telefonicamente, fa sapere che si tratta di una zona ampiamente battuta nei giorni scorsi. Purtroppo, però, la fitta vegetazione ha ostacolato fortemente le ricerche. «Questa mattina – aggiunge Costarella – è stato sufficiente modificare, sia pur di pochi metri, la perpendicolare del raggio di ricerca da parte dell’elicottero per riuscire ad individuare il velivolo. È brutto da dire, ma in casi come questi, a fare la differenza può essere anche un colpo di fortuna».

Sul posto è atteso l’arrivo del magistrato di turno e di un medico legale.

Il cordoglio della ministra Casellati

«Sono addolorata per la tragica scomparsa di Angela Buccico. Un pensiero commosso va alla sua famiglia alla quale mi lega una profonda amicizia e sono loro vicina con tanto affetto». Lo ha detto la ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati, dopo il ritrovamento dell'Ultraleggero scomparso lo scorso 16 agosto a Fuscaldo, nel Cosentino.

Il governatore della Basilicata: «Perdita gravissima»

«Il ritrovamento dei resti dell'ultraleggero e il tragico destino dell'avvocatessa materana Angela Buccico e del collega Carlo Arnulfo lasciano un vuoto incolmabile e gettano nello sconcerto e nella sofferenza l'intera comunità lucana. A nome mio e di tutta la Giunta regionale esprimo il più sentito cordoglio ai familiari dei due professionisti e, in particolare, al papà di Angela, Emilio Nicola Buccico, al fratello Rocco, alla città di Matera colpita da una perdita così grave e prematura». Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi.