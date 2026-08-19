La Questura di Cosenza ha rivolto un appello ai cacciatori del piccolo comune albanese il cui territorio confina con Fuscaldo, dove i telefoni delle due persone a bordo hanno agganciato l’ultima cella

Ancora senza esito le ricerche dell’ultraleggero Tecnam P2008, disperso da domenica scorsa, dopo essere decollato dall’aviosuperficie di Capo d’Orlando, in provincia di Messina, diretto a Sibari, dove però non mai arrivato. A bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, 55 anni, entrambi avvocati.

In campo un massiccio dispiegamento di uomini, mezzi e strumenti altamente tecnologici. Continuano ad essere setacciate le montagne di Fuscaldo, ma questa mattina si è appreso che le ricerche si sono estese anche ai comuni di Rota Greca e San Martino di Finita. Il comune di origini albanesi, in particolare, confina direttamente con Fuscaldo.

Il sindaco Paolo Calabrese, da noi contattato telefonicamente, conferma la presenza in zona di un elicottero e di alcuni droni, che hanno continuato a sorvolare le montagne anche nelle ore notturne. La zona attenzionata è quella attraversata dal torrente Finita. Sul posto anche i carabinieri forestali a cavallo.

La Questura di Cosenza, inoltre, ha rivolto un appello ai cacciatori di San Martino di Finita, e anche a quelli del limitrofo comune di Rota Greca, affinché diano una mano da terra alle ricerche di vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino e forze dell’ordine in generale.

Chi batte i sentieri impervi di queste montagne, specie per praticare la caccia al cinghiale, è in grado infatti di penetrare anche nei luoghi più impervi.

L’amministrazione comunale di San Martino di Finita ha immediatamente accolto l’invito partito dalla Questura di Cosenza a dare una mano nelle ricerche. Il presidente del Consiglio comunale Elmiro Chimenti è impegnato in prima persona: «Sono cresciuto tra queste montagne. Ci sono zone che soltanto gli abitanti del posto conoscono e sono in grado di raggiungere. Per quanto ci riguarda, faremo il possibile per essere utili. Questa vicenda ci ha colpito tantissimo».