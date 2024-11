«Andrea Giambruno, dispiaciuto per l'imbarazzo e il disagio creato con il suo comportamento, ha concordato con l'azienda di lasciare la conduzione in video del programma 'Diario del giorno', di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale». Lo annuncia una nota di Mediaset dalla quale si evince che nei confronti del giornalista non ci sarà alcun provvedimento disciplinare da parte dell'azienda di Cologno Monzese.

Giambruno già lo scorso 20 ottobre, dopo i fuorionda diffusi da Striscia la Notizia e il messaggio sui social con cui Giorgia Meloni annunciava la fine della loro relazione, aveva deciso di autosospendersi per una settimana dalla conduzione del programma di Retequattro. L'azienda aveva annunciato che stava «valutando con attenzione i fatti» non escludendo la possibilità di ulteriori provvedimenti. Oggi l'intesa tra il giornalista e Mediaset.

LEGGI ANCHE: Gli schiaffi di Fdi a Forza Italia dopo il caso Giambruno, anche in Calabria tensioni evidenti

Caso Giambruno, Pier Silvio Berlusconi telefona a Meloni: «Non ne sapevo nulla, ti avrei avvisata»

Il caso Giambruno sparge veleni nel centrodestra ma potrebbe essere un regolamento di conti tra Ricci e Pier Silvio