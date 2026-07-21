Un importante riconoscimento per Carmelo Scuro. La sua presentazione si è concentrata su due grandi filoni applicativi: la prevenzione e simulazione degli incendi boschivi

Carmelo Scuro è ricercatore e docente di Fisica Matematica (MAT/07) presso l'Università "Kore" di Enna. Il suo percorso scientifico, nato all'Università della Calabria e consolidatosi con la collaborazione attiva con il CNR-NANOTEC di Rende e con i Dipartimenti di Fisica, Ingegneria Civile e DIMES dell'Unical, conta oltre 80 pubblicazioni internazionali.

Già riconosciuto nel 2024 con il prestigioso "Best Reviewer Award" conferitogli dal presidente dell'IMEKO, prof. Frank Härtig, il dott. Scuro unisce rigore analitico e vocazione applicativa.

Il valore della sua ricerca gli è valso il prestigioso invito come Invited Speaker alla conferenza internazionale IEEE MetroLivEnv 2026, tenutasi in una delle cornici accademiche più illustri al mondo: l'Università di Cambridge, all'interno del celebre William Gates Building.

L'evento è stato guidato da tre General Chairs di primissimo piano nel panorama scientifico globale: il prof. Pietro Liò (University of Cambridge), professore ordinario ed esperto mondiale nel campo dell'Informatica, dell'Intelligenza Artificiale, dell'Apprendimento Automatico su Grafi (Graph Neural Networks) e della modellazione computazionale di sistemi complessi biologici e tecnologici; la prof.ssa Antonella Iuliano (University of Cambridge), ricercatrice di spicco nel campo della statistica medica; e il prof. Francesco Lamonaca (Università della Calabria), punto di riferimento internazionale per le Misure Elettroniche e figura chiave dell'IEEE Instrumentation and Measurement Society. In questo contesto d'élite, la sua Invited Lecture – intitolata "Mathematical Modelling for Risk Mitigation: Designing Innovative Monitoring Systems for Infrastructure and the Environment" – ha illustrato come la modellistica matematica, unita alle tecnologie IoT e cloud, possa trasformarsi in un efficace strumento decisionale per la gestione delle emergenze.

La presentazione si è concentrata su due grandi filoni applicativi: la prevenzione e simulazione degli incendi boschivi, sviluppata in stretta sinergia con il prof. Pietro Pantano (gruppo LMSV dell'Unical), con le Prof.sse Marianna Ruggieri e Angela Ricciardello (UniKore) e con il prof. Giuseppe Alì, e il monitoraggio non distruttivo della salute delle strutture (SHM) per prevenire i crolli del calcestruzzo, condotto insieme al prof. Francesco Lamonaca, al prof. Domenico Grimaldi, al prof. Domenico Luca Carnì e al prof. Giuseppe Alì.

A coronamento di questo straordinario percorso accademico e come suo ideale punto d'arrivo, giunge infine il riconoscimento più solenne: la nomina di Carmelo Scuro a membro e socio corrispondente dell'Accademia Cosentina. Fondata nel 1511 da Aulo Giano Parrasio e resa celebre da Bernardino Telesio, l'Accademia Telesiana rappresenta una delle istituzioni culturali e scientifiche più antiche ed illustri d'Europa, sigillando il culmine della sua carriera e unendo l'illustre tradizione naturalistica del Rinascimento alla modernità della Fisica Matematica proiettata sulla scena internazionale.