Dalla fuga dei cervelli alla battaglia contro la violenza sulle donne: saranno questi i temi al centro dell'informazione live di LaC News24, in onda anche oggi su LaC Tv a partire dalle ore 13.

Si parte con Prima della notizia, condotto dalla giornalista Francesca Lagoteta. Ospiti il geologo e fondatore di Tesoro Calabria Carlo Tansi, il segretario regionale della Cisl Tonino Russo e il sociologo Francesco Rao. In studio anche il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo. Al centro della puntata ancora lo scandalo all'università Mediterranea di Reggio, la Calabria dei "tengo famiglia" e di chi è costretto ad andar via per trovare lavoro.

Al termine del tg, alle ore 14:30 va in onda Dopo la notizia. Conduce il direttore di LaC News24 Pier Paolo Cambareri. Ospiti: Antonella Veltri, presidente di Di.RE - Donne in Rete contro la violenza, e Chiara Gravina, avvocato del Centro Lanzino Cosenza. Si parlerà di violenza sulle donne e sulla battaglia, ancora lunga, per porvi finalmente fine.