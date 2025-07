Un gol per la Costituzione. A Girifalco, in provincia di Catanzaro, si è svolta nei giorni scorsi un'iniziativa che ha saputo tenere assieme lo sport con i principi sanciti dalla legge fondamentale dello Stato italiano entrata in vigore il primo gennaio del 1948. L'evento, denominato “Ragazzi di sana e robusta Costituzione” è stata promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro su impulso della consigliera Delia Ielapi ed in collaborazione con alcuni enti e associazioni operanti sul territorio.

Nel corso della manifestazione, che ha visto la presenza del prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, del questore Giuseppe Linares, del tenente della Dia Giovanbattista Floresta e del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Girifalco Pasquale Cuzzola, è stata consegnata una copia della Costituzione ai neo diciottenni del paese.

A seguito della cerimonia, un triangolare di calcio ha visto scendere in campo amministratori comunali, rappresentanti dei Carabinieri, membri delle associazioni, studenti, giocatori dell'Us Girifalco e della Senior league Us Catanzaro. Un momento di sport che ha acceso l'entusiasmo del pubblico presente per l'occasione presso lo stadio "Riccio" e sottolineato l'importanza dei valori del rispetto e della condivisione.