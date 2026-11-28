Seminare faticosamente e pazientemente raccogliere i frutti. Vivere per lavorare la terra ascoltandone i ritmi, sognando un giorno di coltivarla da persona libera. Vivere per la terra e morire per liberarla dal latifondo. Nella neo Repubblica, il latifondo, il banditismo, la criminalità mafiosa continuano a marchiare la Questione meridionale.

È questo il Sud, povero e arretrato in cui la maggior parte della popolazione viveva di lavoro agricolo e allevamento e in cui la proprietà delle terre era concentrata nelle mani di poche ricche famiglie, in cui Giuditta Levato viene uccisa il 28 novembre 1946 a Calabricata, oggi frazione del comune di Sellia Marina nella provincia di Catanzaro.

Incinta, e già madre di due figli, la giovane bracciante accorsa per proteggere il seminato dalla follia dei buoi, muore raggiunta da un colpo di arma da fuoco, nel tentativo di difendere il proprio diritto al raccolto.

La Calabria di Giuditta Levato

In un Sud e in una Calabria impoveriti anche dalla Grande Guerra, nasce nel 1915 Giuditta Levato, figlia di Salvatore e Rosa, entrambi contadini. A 21 anni sposa per amore Pietro Scumaci, che con lei lavora e conosce la fatica del lavoro nei campi e con cui ha due figli, Carmine e Salvatore, che con lei restano quando Pietro parte per il fronte durante la Seconda Guerra mondiale.

Il Sud è scenario di accese lotte contadine per la libertà dallo sfruttamento e per il diritto alla terra che i Decreti Gullo, tra il 1944 e il 1946, tentano di superare, introducendo la distribuzione delle terre incolte ai contadini, alle prese con le prime esperienze cooperative, che le hanno sempre lavorate.

Un’azione di giustizia sociale ostacolata dai grandi proprietari terrieri, ancorati a un sistema feudale che generava solo sperequazioni, disuguaglianze e sfruttamento del lavoro e della terra. Il progetto dell’avvocato catanzarese, partigiano e padre costituente, dava speranza ai contadini, la cui storia di lotta era già cominciata oltre due secoli prima. Anche in Calabria, come in altre regioni del Mezzogiorno d’Italia, però i grandi proprietari terrieri si oppongono con forza, utilizzando anche la violenza.

Il raccolto è la vita: la dignità dei contadini

Il 17 settembre del 1946 alla cooperativa di Calabricata vengono assegnati i primi terreni incolti. Un’assegnazione per nulla accettata dal proprietario terriero del luogo, Pietro Mazza che in sfregio decide di portare a pascolare i suoi buoi sui terreni appena arati per compromettere così la semina dei contadini.

Giuditta, iscritta al Partito Comunista Italiano e tra le promotrici della nascita della prima sezione del Pci a Calabricata e poi della prima cooperativa di contadini, “Unione e Libertà”, è incinta al settimo mese del terzo figlio. Non si risparmia, comunque, non si rassegna e non resta a guardare. È il 28 novembre 1946 e lei guida la protesta contro il latifondista e difendere con i propri corpi i terreni che per legge a loro assegnati. Durante quei disordini, un colpo dal fucile imbracciato da Vincenzo Napoli, uno degli uomini più fedeli del latifondista Mazza, la ferisce gravemente all’addome. Ogni soccorso è vano e la contadina trentunenne muore all’ospedale di Catanzaro.

Il prete le nega l’estrema unzione perché comunista, ma prima di morire, Giuditta consegna al dirigente comunista e sindacalista Pasquale Poerio, le sue ultime parole che rappresentano il suo testamento morale.

«Combattete (...) io tornerò al villaggio nel giorno in cui suoneranno le campane a stormo in tutta la vallata»

«Compagno, dillo, dillo a tutti i capi, e agli altri compagni che io sono morta per loro, che io sono morta per tutti. Ho tutto dato io alla nostra causa, per i contadini, per la nostra idea; ho dato me stessa, la mia giovinezza; ho sacrificato la mia felicità di giovane sposa e di giovane mamma. Ai miei figli, essi sono piccoli e non capiscono ancora, dirai che sono partita per un lungo viaggio ma ritornerò certamente, sicuramente. A mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle, dirai che non voglio che mi piangano, voglio che combattano, combattano con me, più di me per vendicarmi. A mio marito dirai che l’ho amato, e perciò muoio perché volevo un libero cittadino e non un reduce umiliato e offeso da quegli stessi agrari per cui hai tanto combattuto e sofferto. Ma tu, o compagno, vai al mio paesello e ai miei contadini, ai compagni, dì che tornerò al villaggio nel giorno in cui suoneranno le campane a stormo in tutta la vallata».

Il processo per la sua morte, seguito dal giornale Unità, si conclude nel 1948. I giudici della Corte d’Assise di Catanzaro assolvono Vincenzo Napoli e Pietro Mazza per insufficienza di prove, nonostante in tanti abbiano testimoniato contro di loro. E così anche l’omicidio di Giuditta Levato, e del bimbo che portava in grembo, resta impunito.

La sua storia è custodita e tramandata e assume valore profondamente identitario per la comunità di Sellia Marina. Nel programma di celebrazioni per il 70^ anniversario della sua nascita, l’Amministrazione ha riservato un posto di primo piano alla commemorazione degli 80 anni della sua morte, con l’iniziativa “Giuditta Levato: dalla lotta alla memoria, dalla memoria al futuro”, promossa congiuntamente con il Consiglio Regionale della Calabria e svoltasi nella sala a lei dedicata di palazzo Campanella a Reggio.

Le lotte per il diritto (negato) alla terra e al lavoro

Intanto il Primo Maggio è stato di sangue a Portella della Ginestra in provincia di Palermo, nel 1947. Abbracciata dai comuni di Piana degli Albanesi, San Giuseppe Jato e San Cipirello, Portella è teatro di una sparatoria nella quale, secondo fonti ufficiali, muoiono 11 persone di cui due bambini Giuseppe Di Maggio (12 anni), Giovanni Grifò (12 anni) e Vincenzina La Fata (8 anni).

I moti agrari imperversano in quegli anni e così anche la repressione violenta disposta del ministro dell’interno Mario Scelba.

Dopo Calabricata, la Calabria torna teatro di altro sangue versato per la terra con l’eccidio di Melissa. Nel Marchesato crotonese, il 29 ottobre 1949, la polizia affoga nel sangue l’occupazione da parte dei contadini del latifondo di Fragalà. Muoiono Francesco Nigro, Giovanni Zito e un’altra donne, la ventiquattrenne Angelina Mauro, deceduta che dopo giorni di sofferenza nell'ospedale di Crotone.