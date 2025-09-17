È arrivata al porto di Roccella Jonica la Brucaliffo, l’imbarcazione partita da Catania guidata dagli attivisti Dario Liotta e Nando Primerano che salperà dalla Calabria diretta a Gaza con un carico di aiuti e medicinali.

La Brucaliffo fa parte della Freedom Flotilla Italia, una missione internazionale, pacifica e umanitaria che punta a interrompere il blocco della Striscia di Gaza. L’iniziativa vuole anche riaffermare il diritto del popolo palestinese alla libertà di movimento e al libero commercio.

Gli attivisti sono stati costretti a fermarsi ieri a poche miglia dalla Sicilia a causa di un problema tecnico. Ad accogliere il natante centinaia di persone provenienti da tutta la Locride, “armate” di striscioni e bandiere della Palestina, per un saluto e un messaggio di vicinanza all’iniziativa pacifista. Dopo l’approdo al porto delle Grazie roccellese e un aggiornamento sulla situazione la Brucaliffo resterà ormeggiata al molo della Pace per tutta notte. La ripartenza è fissata domattina per raggiungere il resto della flotta.