Formalizzato questa mattina l'accordo tra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Centro Giustizia minorile per l’avvio dei tirocini formativi per i futuri professionisti del settore.

Sottoscritta presso la Cittadella Universitaria di Reggio Calabria, nella sala del consiglio del dipartimento Giurisprudenza Economia e Scienze Umane (Digies) della Mediterranea, la convenzione che consentirà a studentesse e studenti di effettuare tirocini formativi e di orientamento presso il centro per la Giustizia Minorile per la Calabria del ministero della Giustizia diretto da Valeria Cavalletti, presso il tribunale per i Minorenni di Reggio, presieduto da Marcello D’Amico, e presso la procura presso il tribunale per i Minorenni guidata da Roberto Di Palma. Una iniziativa orientata a competenze e conoscenze da acquisire con l’esperienza diretta.

A firmare l’accordo anche la vice direttrice del dipartimento Digies Enza Caracciolo La Grotteria. Presenti la coordinatrice del corso di laurea in Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per Minori, Federica Tescione, il rettore della Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, e la prorettrice con delega all’Orientamento, Rossella Marzullo.

