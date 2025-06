Avviato con il contributo di Fondazione con il Sud, verrà presentato domani a Lamezia. Lo scopo è rendere più semplice la partecipazione attiva dei cittadini, mettendo in atto un cambiamento sociale profondo

“HubS – Spazi di Innovazione Sociale” è il nuovo progetto avviato in Calabria con il contributo di Fondazione con il Sud, per rafforzare e migliorare il volontariato attraverso la creazione di centri multidisciplinari che agevoleranno l’attivismo sociale e culturale in tutta la regione.

Gli hubs saranno situati in diverse zone calabresi con l’obiettivo di creare una vera e propria rete a partire dalle sedi delle associazioni partner: Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia APS (ente capofila), Arci Crotone APS, Arci Reggio Calabria APS, Arci Servizio Civile Calabria APS, Arci Servizio Civile Lamezia Terme-Vibo Valentia APS, Associazione “A. MASLOW” APS, Arci Gli Spalatori di nuvole APS, Arci Rombiolo APS, Entropia APS, LaboArt Tropea AP, Fondazione Trame ETS, INRETE Cooperativa Sociale ETS. La collaborazione tra gli hubs renderà più semplice la partecipazione attiva dei cittadini, mettendo in atto un cambiamento sociale profondo e duraturo, che punta anche alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio.

La presentazione del progetto si terrà a Lamezia Terme nella cornice del Festival Trame. Venerdì 20 giugno alle ore 18:00 presso il Chiostro San Domenico è previsto un dibattito sul tema “Connettere energie: giovani, volontariato e antimafia sociale” moderato da Daniela Ielasi (giornalista), a cui parteciperanno: Filippo Sestito (Arci - Antimafia Sociale), Francesca Coleti (Arci - Terzo Settore ed Economia Sociale), Nuccio Iovene (Fondazione Trame), Andrea La Malfa (Arci - Social Camp), Antonio Scaramuzzino (Progetto Hubs).

Sabato 21 giugno alle ore 11:00 presso Palazzo Nicotera si terrà una seconda attività sul tema “Innovare per rigenerare: Laboratorio di coprogettazione con i volontari di Trame e gli operatori del progetto HUBS Spazi di Innovazione Sociale”. Il coinvolgimento attivo dei volontari sin dall’inizio è un’azione chiave strategica per il raggiungimento degli obiettivi di progetto, che puntano a raccogliere i bisogni delle nuove generazioni e rendere il volontariato più attraente per i giovani, creando un impatto sociale più continuo e duraturo nel tempo.

In Calabria, solo il 20% dei giovani partecipa a iniziative di volontariato – una percentuale molto al di sotto della media nazionale (Istat, 2021) – e il 30% dei giovani in aree rurali manca di formazione professionale adeguata (Rapporto Svimez, 2020). Per contrastare questa tendenza, HUBs attiverà spazi di coworking e social responsibility, fornendo ai partecipanti una formazione adeguata e il riconoscimento delle competenze acquisite nel corso del progetto.