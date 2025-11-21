I droni per i soccorsi sull'autostrada: la sperimentazione di Anas sull'A2
Anas ha svolto una simulazione di intervento di soccorso mediante drone a pilotaggio remoto sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”. L’iniziativa rientra nel programma Smart Road. Durante l’attività è stato impiegato un drone in modalità BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), con volo autonomo al di fuori del campo visivo del pilota, al fine di verificare la capacità di risposta in scenari di emergenza lungo la tratta autostradale tra Montalto e Torano, in provincia di Cosenza.
La sperimentazione ha evidenziato le potenzialità operative dei droni nel supporto al soccorso stradale e alla gestione delle emergenze. Gli aeromobili, equipaggiati con fotocamere ad alta risoluzione, sensori termici e laser scanner, consentono di: acquisire in tempo reale dati e immagini della scena dell’incidente; mappare l’area e localizzare mezzi e persone coinvolte; effettuare misurazioni utili alla ricostruzione delle dinamiche e valutare eventuali danni alle infrastrutture e di trasmettere le informazioni alla Sala Operativa della A2 di Cosenza tramite piattaforma digitale dedicata.
Nel programma che arriverà oggi in Consiglio regionale il governatore parla di rivoluzione della sanità dopo l’uscita dal Piano di rientro. E si sbilancia sui tempi di realizzazione dei nuovi ospedali e delle Case di comunità: ecco le previsioni
Il sindaco di Corigliano-Rossano attacca Governo, RFI e Regione: «Cancellare il tracciato significa condannare il territorio al degrado. Serve un tavolo politico immediato per un progetto strategico che connetta davvero la Calabria»
La sindaca di Gioia Tauro denuncia ancora una volta l'ondata ininterrotta di odio e minacce a cui è sottoposta, raccontando in pubblico, durante l'evento Mai Più Sola, la sua battaglia fatta da quindici denunce, anni di violenza verbale e un messaggio potente sulla necessità di proteggere le donne prima che sia troppo tardi
Dal nuovo direttore del Dipartimento di Fisica dell’Unical arriva la spinta a tre progetti strategici: la missione ESA Plasma Observatory, l’infrastruttura STAR a raggi X e il radiotelescopio solare della rete Solaris.
L’iniziativa coinvolge anche il settore del turismo scolastico. Da anni, il consorzio presieduta da Giancarlo Formica lavora con le scuole per la programmazione delle gite nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre, periodi ideali per le attività didattiche fuori sede
La Consulta delle Edizioni Nazionali del Ministero della Cultura ha inserito nello schema di decreto di prossima approvazione l’istituzione dell’Edizione Nazionale di Alvaro. È la prima vola per un autore calabrese. Il risultato è parte di un progetto di tutela e valorizzazione più vasto che prevede la creazione di un Parco Letterario dedicato.
Sulla base di video estratti dal suo telefono durante la richiesta d’asilo, Salem è accusato di propaganda jihadista. Associazioni e collettivi contestano l’uso estensivo del DDL Sicurezza e chiedono trasparenza e garanzie
Rappresentanti ministeriali, esperti ed amministratori a Catanzaro per attuare nuovi modelli per migliori esperienze, opportune valutazioni e prospettive comuni nella concezione più moderna della coltivazione dei terreni
Saranno finanziate tutti i 127 partecipanti ammessi. Per l’assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche Giovanili, Eulalia Micheli è la conferma della «volontà di sostenere concretamente il mondo dello sport e le realtà associative che operano sul territorio»
Dal 20 al 23 novembre il Museo Nazionale del Bergamotto accoglie la sesta edizione della Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud, manifestazione “master” della Confraternita del Bergamotto e del Polo del Bergamotto 2015. In programma talk, cooking show, premi alle eccellenze del giornalismo italiano e meridionale e incontri con consorzi e aziende del Sud
Il docente Unical Giancarlo Fortino, ospite a Dentro la Notizia su LaC Tv, annuncia l’avvio del percorso, unico in Italia assieme all'Università di Padova. E festeggia il sesto anno consecutivo nella classifica dei ricercatori più citati al mondo