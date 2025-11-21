Social
Attualità
I droni per i soccorsi sull'autostrada: la sperimentazione di Anas sull'A2

Anas ha svolto una simulazione di intervento di soccorso mediante drone a pilotaggio remoto sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”. L’iniziativa rientra nel programma Smart Road. Durante l’attività è stato impiegato un drone in modalità BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), con volo autonomo al di fuori del campo visivo del pilota, al fine di verificare la capacità di risposta in scenari di emergenza lungo la tratta autostradale tra Montalto e Torano, in provincia di Cosenza.

La sperimentazione ha evidenziato le potenzialità operative dei droni nel supporto al soccorso stradale e alla gestione delle emergenze. Gli aeromobili, equipaggiati con fotocamere ad alta risoluzione, sensori termici e laser scanner, consentono di: acquisire in tempo reale dati e immagini della scena dell’incidente; mappare l’area e localizzare mezzi e persone coinvolte; effettuare misurazioni utili alla ricostruzione delle dinamiche e valutare eventuali danni alle infrastrutture e di trasmettere le informazioni alla Sala Operativa della A2 di Cosenza tramite piattaforma digitale dedicata.

21 novembre, 2025
anas · a2
L’annuncio

Noleggio con conducente, approvate 129 nuove autorizzazioni. Gallo: «Così miglioriamo i servizi di mobilità»

Approvata la graduatoria del bando emanato dalla Regione. La soddisfazione dell’assessore al Trasporto pubblico: «Vogliamo favorire un’offerta moderna, efficiente e capillare»
Noleggio con conducente, approvate 129 nuove autorizzazioni. Gallo:\u00A0«Così miglioriamo i servizi di mobilità»
Punto per punto

Sanità, Occhiuto punta su 1000 medici cubani in Calabria e 1300 assunzioni nel 2026: «In un anno liste d’attesa azzerate»

Nel programma che arriverà oggi in Consiglio regionale il governatore parla di rivoluzione della sanità dopo l’uscita dal Piano di rientro. E si sbilancia sui tempi di realizzazione dei nuovi ospedali e delle Case di comunità: ecco le previsioni
Pablo Petrasso
Sanità, Occhiuto punta su 1000 medici cubani in Calabria e 1300 assunzioni nel 2026: «In un anno liste d’attesa azzerate»\n
Iter frenato

Ponte, Ciucci convocato in Commissione insularità: «Necessari chiarimenti dopo lo stop della Corte dei Conti»

L’amministratore delegato della Stretto di Messina Spa dovrà relazionare sullo stato dell’arte a seguito del provvedimento dei giudici contabili che rallenta l’iter per la realizzazione dell’opera
Redazione Attualità
Ponte, Ciucci convocato in\u00A0Commissione insularità:\u00A0«Necessari chiarimenti dopo lo stop della Corte dei Conti»
Incivili all’opera

Catanzaro, carcasse d’auto abbandonate in città: da inizio anno sono più di cento. Il sindaco: «Rispettare le regole del vivere civile»

Solo nei giorni scorsi la polizia locale ha rimosso 15 veicoli nei quartieri a sud di Catanzaro. Le attività di bonifica proseguiranno nelle prossime settimane
Redazione
Catanzaro, carcasse d’auto abbandonate in città: da inizio anno sono più di cento. Il sindaco:\u00A0«Rispettare le regole del vivere civile»\n

Sanità

Nel Cosentino incontro su sepsi e risposte sanitarie aggiornate

21 novembre 2025
Ore 13:19
Nel Cosentino incontro su sepsi e risposte sanitarie aggiornate
Economia e Lavoro

Verso la realizzazione del porto di Soverato Satriano

21 novembre 2025
Ore 13:08
Verso la realizzazione del porto di Soverato Satriano
Sanità

Reggio attende l'ospedale nuovo: sarà un presidio unico

21 novembre 2025
Ore 13:05
Reggio attende l'ospedale nuovo: sarà un presidio unico
Economia e Lavoro

Sud e sviluppo, a Catanzaro un libro bianco per Sbarra

21 novembre 2025
Ore 12:56
Sud e sviluppo, a Catanzaro un libro bianco per Sbarra
Sanità

Reggio attende l'ospedale nuovo: sarà un presidio unico

21 novembre 2025
Ore 13:05
Reggio attende l'ospedale nuovo: sarà un presidio unico
Economia e Lavoro

Sud e sviluppo, a Catanzaro un libro bianco per Sbarra

21 novembre 2025
Ore 12:56
Sud e sviluppo, a Catanzaro un libro bianco per Sbarra
Trasporti

Flavio Stasi: «Sul nodo di Tarsia basta fandonie: la Calabria non può essere esclusa dall’Alta Velocità»

Il sindaco di Corigliano-Rossano attacca Governo, RFI e Regione: «Cancellare il tracciato significa condannare il territorio al degrado. Serve un tavolo politico immediato per un progetto strategico che connetta davvero la Calabria»
Redazione
21 novembre 2025
Ore 11:56
Flavio Stasi:\u00A0«Sul nodo di Tarsia basta fandonie: la Calabria non può essere esclusa dall’Alta Velocità»
nuova viabilità

Da domani, sabato 22 novembre, cambia la viabilità nel centro storico di Catanzaro

Il provvedimento è legato alla necessaria chiusura al traffico del tratto di viale dei Normanni interessato da lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, per una durata di sessanta giorni
Redazione Attualità
21 novembre 2025
Ore 11:49
Da domani, sabato 22 novembre,\u00A0cambia la\u00A0viabilità nel centro storico di Catanzaro\n
Mai più sola

Quando il linguaggio si fa violenza psicologica, la testimonianza di Simona Scarcella è un pugno allo stomaco

La sindaca di Gioia Tauro denuncia ancora una volta l'ondata ininterrotta di odio e minacce a cui è sottoposta, raccontando in pubblico, durante l'evento Mai Più Sola, la sua battaglia fatta da quindici denunce, anni di violenza verbale e un messaggio potente sulla necessità di proteggere le donne prima che sia troppo tardi
Elisa Barresi
21 novembre 2025
Ore 10:00
Quando il linguaggio si fa violenza psicologica, la testimonianza di Simona Scarcella è un pugno allo stomaco\n
Il riconoscimento

Corigliano Rossano, il Centro Antiviolenza “Fabiana Luzzi” premia il Maresciallo dei carabinieri Maria Iuso

Il Maresciallo uscente ha ricevuto targa e dono-ricordo per la dedizione e la sensibilità dimostrate nell’anno e mezzo di servizio al territorio: «Un esempio di ascolto e sostegno»

Redazione
21 novembre 2025
Ore 08:12
Corigliano Rossano, il Centro Antiviolenza “Fabiana Luzzi” premia il Maresciallo dei carabinieri Maria Iuso
LA DECISIONE

Altomonte, sciolto il Consiglio comunale per condizionamenti della criminalità

Su proposta dei Matteo Piantedosi, il Consiglio dei ministri ha optato per l’affidamento della gestione dell’Ente ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi.
Redazione
21 novembre 2025
Ore 06:37
Altomonte, sciolto il Consiglio comunale per condizionamenti della criminalità
Diario dall’Africa

Racconti di un calabrese in Burkina Faso: la Biblioteca Rossa di Laye

In un villaggio piccolissimo Lucien Zango, laureato in Letteratura Straniera, da oltre 25 anni gestisce un avamposto di cultura e libertà in cui i libri sono impolverati ma non trascurati
Davide Zicchinella*
21 novembre 2025
Ore 06:02
Racconti di un calabrese in Burkina Faso:\u00A0la Biblioteca Rossa di Laye\n
Ricerca e innovazione

La Fisica all’Unical guarda alle stelle con Francesco Valentini tra la missione ESA, STAR e il nuovo radiotelescopio solare

Dal nuovo direttore del Dipartimento di Fisica dell’Unical arriva la spinta a tre progetti strategici: la missione ESA Plasma Observatory, l’infrastruttura STAR a raggi X e il radiotelescopio solare della rete Solaris.
Alessia Principe
21 novembre 2025
Ore 05:30
La Fisica all’Unical guarda alle stelle con Francesco Valentini tra la missione ESA, STAR e il nuovo radiotelescopio solare
VACANZE TUTTO L’ANNO

Rimborsi fino a 40 euro per chi arriva in treno nella Riviera dei Cedri: la proposta di EcoTur a Trenitalia

L’iniziativa coinvolge anche il settore del turismo scolastico. Da anni, il consorzio presieduta da Giancarlo Formica lavora con le scuole per la programmazione delle gite nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre, periodi ideali per le attività didattiche fuori sede
Francesca Lagatta
20 novembre 2025
Ore 20:57
Rimborsi\u00A0fino a 40 euro per chi arriva in treno nella Riviera dei Cedri: la proposta di\u00A0EcoTur a\u00A0Trenitalia\n
Ponte sullo Stretto

«Difendere lo Stretto è un dovere civile»: il comitato TiTengoStretto e i movimenti No Ponte lanciano la grande manifestazione nazionale del 29 novembre

Al Pilone di Villa San Giovanni si è svolta la conferenza stampa che dal mondo associativo, accademico e istituzionale ha lanciato un coro unanime contro la megaopera
Elisa Barresi
20 novembre 2025
Ore 20:00
«Difendere lo Stretto è un dovere civile»: il comitato TiTengoStretto e i movimenti No Ponte lanciano la grande manifestazione nazionale del 29 novembre\n
A TU PER TU

Crisi a Palazzo San Giorgio, Marino (Pd) invoca mediazione e maturità: «Nostra posizione avallata dal Partito nazionale. Ora guardare al futuro mettendosi alle spalle il passato»

Il capogruppo al Comune spiega le ragioni del documento politico depositato in Consiglio: «Anche io ho dato consigli ad un sindaco che mi ha fatto crescere, ma non si può sempre calare la testa»
Claudio Labate
20 novembre 2025
Ore 16:55
Crisi a Palazzo San Giorgio, Marino (Pd) invoca mediazione e maturità: «Nostra posizione avallata dal Partito nazionale. Ora guardare al futuro mettendosi alle spalle il passato»\n
Quinta edizione

Festa della mandorla di Amendolara, Gallo: «Possiamo trattenere i nostri giovani e riportare qui chi è andato via»

L’assessore regionale è intervenuto alla kermesse organizzata dall’associazione I Pizzuti con l’amministrazione comunale e la Pro Loco: «Dobbiamo utilizzare le potenzialità della nostra terra»
Redazione Attualità
20 novembre 2025
Ore 16:24
Festa della mandorla di Amendolara, Gallo: «Possiamo trattenere i nostri giovani e riportare qui chi è andato via»\n
Nessuna offerta

Deserte (di nuovo) le gare per la vendita all’asta dell'ex mercato Girasole e dell’ex scuola Mazzini. E il Miramare?

Nessuna offerta economica per i due immobili comunali. Indette nuove gare. Ieri l’asta per il Grande albergo sul Lungomare
Anna Foti
20 novembre 2025
Ore 16:20
Deserte (di nuovo) le gare per la vendita all’asta dell'ex mercato Girasole e dell’ex scuola Mazzini. E il Miramare?\n
Famiglia sotto sfratto

Da Andali l’appello al presidente della Regione: «Venga qui a vedere quel che stiamo subendo, è una ingiustizia»

La famiglia Maressa dovrà lasciare casa e azienda agricola per far spazio al passaggio della nuova statale 106. Notificato l’esproprio: «Vogliamo restare qui, spostate il tracciato di pochi metri»
Luana Costa
20 novembre 2025
Ore 14:48
Da Andali l’appello al presidente della Regione:\u00A0«Venga qui a vedere quel che\u00A0stiamo subendo, è una ingiustizia»\n
tutela e valorizzazione

A 70 anni dalla sua morte, Corrado Alvaro avrà la sua Edizione Nazionale

La Consulta delle Edizioni Nazionali del Ministero della Cultura ha inserito nello schema di decreto di prossima approvazione l’istituzione dell’Edizione Nazionale di Alvaro. È la prima vola per un autore calabrese. Il risultato è parte di un progetto di tutela e valorizzazione più vasto che prevede la creazione di un Parco Letterario dedicato.
Silvio Nocera
20 novembre 2025
Ore 13:58
A 70 anni dalla sua morte, Corrado Alvaro avrà la sua Edizione Nazionale\n
La denuncia

«A Cosenza e Crotone violati i diritti dei richiedenti asilo»: l’Asgi scrive al Ministero dell’Interno

Assieme all’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione una rete di venti realtà territoriali ha sottoscritto la comunicazione inviata anche alle Prefetture e alla Commissione nazionale
Redazione Attualità
20 novembre 2025
Ore 13:53
«A Cosenza e Crotone violati i diritti dei richiedenti asilo»: l’Asgi scrive al Ministero dell’Interno\n
Diritti e sicurezza

In carcere per alcuni video sul telefono: il caso del palestinese Salem che divide la Calabria

Sulla base di video estratti dal suo telefono durante la richiesta d’asilo, Salem è accusato di propaganda jihadista. Associazioni e collettivi contestano l’uso estensivo del DDL Sicurezza e chiedono trasparenza e garanzie
Matteo Lauria
20 novembre 2025
Ore 13:31
In carcere per alcuni video sul telefono: il caso del palestinese\u00A0Salem che divide la Calabria
Cittadella

Agricoltura innovativa e sostenibile: le regioni italiane in Calabria per due giorni di dibattiti e confronti

Rappresentanti ministeriali, esperti ed amministratori a Catanzaro per attuare nuovi modelli per migliori esperienze, opportune valutazioni e prospettive comuni nella concezione più moderna della coltivazione dei terreni
Nico De Luca
20 novembre 2025
Ore 12:29
Agricoltura innovativa e sostenibile: le regioni italiane in Calabria per due giorni di dibattiti e confronti\n
I fondi

Regione Calabria, pubblicate le graduatorie definitive per la concessioni di contributi destinati alle manifestazioni sportive

Saranno finanziate tutti i 127 partecipanti ammessi. Per l’assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche Giovanili, Eulalia Micheli è la conferma della «volontà di sostenere concretamente il mondo dello sport e le realtà associative che operano sul territorio»
Redazione
20 novembre 2025
Ore 11:46
Regione Calabria, pubblicate\u00A0le graduatorie definitive per la concessioni di contributi destinati alle manifestazioni sportive\n
eccellenze calabresi

Reggio Calabria ospita la 6ª rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud: tre giorni dedicati a cibo, cultura e innovazione

Dal 20 al 23 novembre il Museo Nazionale del Bergamotto accoglie la sesta edizione della Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud, manifestazione “master” della Confraternita del Bergamotto e del Polo del Bergamotto 2015. In programma talk, cooking show, premi alle eccellenze del giornalismo italiano e meridionale e incontri con consorzi e aziende del Sud
Redazione
20 novembre 2025
Ore 11:41
Reggio Calabria ospita la 6ª rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud: tre giorni dedicati a cibo, cultura e innovazione\n
Nuove frontiere

Medicina e intelligenza artificiale alleate nella lotta ai tumori: all’Unical nasce il master in Radiomica

Il docente Unical Giancarlo Fortino, ospite a Dentro la Notizia su LaC Tv, annuncia l’avvio del percorso, unico in Italia assieme all'Università di Padova. E festeggia il sesto anno consecutivo nella classifica dei ricercatori più citati al mondo
Mariassunta Veneziano
20 novembre 2025
Ore 08:48
Medicina e intelligenza artificiale alleate nella lotta ai tumori: all’Unical nasce il master in Radiomica\n
