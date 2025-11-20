Il presidente della Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insolarità di Forza Italia Tommaso Calderone ha disposto un'audizione per mercoledì 26 novembre in cui l'amministratore delegato della Stretto di Messina Spa Pietro Ciucci verrà a relazionare sullo stato dell'arte.

«La convocazione - spiega Calderone - si è resa necessaria per avere chiarimenti e verificare la situazione attuale in seguito al recente provvedimento assunto dalla Corte dei Conti che ha sostanzialmente rallentato l'iter relativo alla realizzazione dell'opera».

Nei giorni scorsi, la magistratura contabile ha negato il visto di legittimità al III atto aggiuntivo alla convenzione tra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la società Stretto di Messina. Prima ancora, a fine novembre, sempre la Corte dei Conti ha inoltre bocciato la delibera Cipess di agosto che aveva approvato il progetto definitivo dell'opera.