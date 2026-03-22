Sessanta ragazzi del Convitto Galluppi di Catanzaro sono in partenza per le Convittiadi. Una bellissima esperienza che va a continuare quelle delle precedenti edizioni svoltesi nella città calabrese capoluogo di regione.

I ragazzi difenderanno la bandiera e l’orgoglio di Catanzaro durante una settimana di gare che si terranno a Lignano Sabbiadoro (Udine), in Friuli Venezia Giulia.

Il saluto dell’assessore Belcaro

C’è un momento, prima di ogni partenza, in cui tutto si concentra in uno sguardo: l’attesa, l’energia, la promessa di qualcosa che resterà. È esattamente in quel momento che si trovano oggi le ragazze e i ragazzi del Convitto Galluppi, pronti a partire per le Convittiadi che, anche quest’anno, si terranno a Lignano Sabbiadoro.

Sono più di sessanta giovani, accompagnati dai loro docenti, a portare con sé non solo il proprio entusiasmo, ma anche il nome e l’identità di una città intera. Catanzaro li guarda partire con orgoglio, consapevole del valore profondo di questa esperienza.

Non è solo una competizione. Le Convittiadi sono incontro, crescita, condivisione. Sono il luogo in cui si impara a stare insieme, a riconoscersi negli altri, a misurarsi con rispetto e passione. Sono, soprattutto, uno spazio in cui si costruiscono ricordi destinati a durare nel tempo.

E se oggi il viaggio conduce a Lignano Sabbiadoro, è impossibile non ricordare con emozione che, nel biennio precedente, è stata proprio Catanzaro ad accogliere questa grande manifestazione nazionale. Un passaggio di testimone simbolico, che rende ancora più forte il legame tra la nostra città e questo evento.

A nome dell’amministrazione comunale e in qualità di assessore all’istruzione, rivolgo a tutte le ragazze e i ragazzi del Convitto Galluppi il più sincero in bocca al lupo. Che possiate vivere ogni giornata con intensità, che possiate dare il meglio di voi stessi nelle gare, ma soprattutto che possiate divertirvi, crescere e costruire esperienze autentiche e significative.