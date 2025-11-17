Continua la serie relativa alla missione del dottore Davide Zicchinella, sindaco di Simeri, pediatra, che si trova nel paese africano per il quarto anno consecutivo allo scopo di dare una mano alla popolazione e curare i bambini

Il Bissap è un Hibiscus, una pianta della famiglia delle Malvacee, che cresce spontaneamente nell'Africa Occidentale, e quindi anche nel Burkina Faso.

Il fiore rosso del Bissap, viene utilizzato in due modi, o per produrre il Karkadè, una bevanda rinfrescante preparata con i calici rossi secchi del fiore, o per ottenere, dai petali secchi del fiore stesso, un infuso caldo o freddo.

Il principio attivo estratto dal Bissap ha proprietà antiossidanti, digestive, e riduce colesterolo e trigliceridi (un problema poco sentito a quelle latitudini). Ha anche un buon impiego nella cosmesi.

Questo Assetou lo sa bene se dal capoluogo Ouguadagoudou viene nel villaggio di Gistoghin, dove il fiore cresce abbondante, per raccoglierlo, e per venderlo facendosi aiutare da una donna appositamente pagata. Assetou, come mi ha confessato, grazie al commercio del Bissap ha una bella casa nella capitale ed è (comunque) molto curata nel suo aspetto anche quando va a raccogliere un fiore, ignorato dai più, ma non da lei. Sorride quando le chiedo come sia riuscita solo lei (almeno in quel territorio) a sentire il profumo dei soldi emanato da quel purpureo fiore…

*sindaco di Simeri