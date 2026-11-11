A cinquant'anni dalla riforma penitenziaria del 1975 e dall'esperienza di Sicurpena legata al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, il sistema carcerario si trova a un bivio decisivo. In questo intervento si offre una profonda riflessione sulla questione penitenziaria italiana, invitando a superare la contrapposizione tra sicurezza e diritti e riaffermando che la dignità umana costituisce il fondamento più alto della legittimità dello Stato

A cinquantuno anni dall'approvazione della norma cardine della riforma dell'ordinamento penitenziario e a ridosso del cinquantesimo anniversario di Sicurpena, il dibattito sul ruolo e sulle condizioni del carcere in Italia richiede una rinnovata visione d'insieme. Le emergenze contemporanee, dal sovraffollamento alla gestione delle fragilità sanitarie e psichiche, dall'evoluzione della criminalità organizzata alla tutela delle condizioni di lavoro della Polizia penitenziaria e degli operatori, non possono trovare soluzione in interventi isolati o in logiche emergenziali.

La Garante regionale Giovanna Francesca Russo ripercorre l'eredità metodologica del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa per proiettarla sulle sfide del presente, come il progetto SicurPena 2030. Al centro dell'analisi vi è la necessità fondamentale di una "solidarietà istituzionale": un dialogo leale e autonomo tra Magistratura, Amministrazione penitenziaria, Polizia penitenziaria, Garanti, sanità e società civile.

L'intervento richiama con forza i principi stabiliti dalle Madri e dai Padri costituenti, ricordando che la giustizia democratica non misura la propria autorevolezza soltanto sulla severità dell'autorità esercitata, ma sulla capacità insostituibile di tutelare la dignità di ogni persona, anche nei luoghi in cui lo Stato priva la persona della libertà.

Il carcere e la coscienza della Repubblica. La forza delle istituzioni è nella capacità di ritrovarsi

«Dalla riforma penitenziaria del 1975 alla lezione del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa: cinquant’anni dopo, le sfide sono più complesse, ma il principio dal quale ripartire resta quello che ispirò i Costituenti. Sicurezza, dignità umana e solidarietà istituzionale sono le fondamenta di uno Stato democratico.

Ci sono momenti nei quali una Repubblica deve interrogarsi non soltanto su ciò che è riuscita a costruire, ma anche su ciò che rischia di dimenticare di sé stessa. A cinquantuno anni dalla riforma dell’ordinamento penitenziario e nell’avvicinarsi del cinquantesimo anniversario dell’esperienza di Sicurpena, istituita nel maggio 1977 e legata alla figura del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, questa riflessione assume un significato particolarmente attuale. Non si tratta di celebrare nostalgicamente il passato, ma di recuperare una consapevolezza che, nell’affanno delle emergenze quotidiane, rischia di indebolirsi: la capacità delle istituzioni di riconoscersi parte di un medesimo progetto costituzionale.

Cinquant’anni fa l’Italia attraversava una stagione segnata dal terrorismo, dalla violenza politica e da profonde tensioni per la sicurezza dello Stato. In quel contesto, il Generale dalla Chiesa rappresentò una cultura dell’azione pubblica fondata sulla conoscenza dei fenomeni criminali, sulla competenza, sull’organizzazione e sul coordinamento istituzionale.

Una lezione che conserva la propria attualità, pur nella necessaria distinzione tra le soluzioni di quella stagione e le garanzie richieste dall’ordinamento contemporaneo. Oggi le sfide sono profondamente cambiate. Il sistema penitenziario è attraversato da fenomeni sempre più articolati: l’evoluzione della criminalità organizzata, le nuove tecnologie di comunicazione, il disagio psichico, le dipendenze, le fragilità sanitarie, il sovraffollamento, le esigenze di sicurezza e la necessità di valorizzare le professionalità che quotidianamente operano negli istituti. Problemi differenti, ma strettamente connessi, che non possono essere affrontati attraverso risposte isolate.

La vera sfida del nostro tempo non consiste soltanto nell’individuare nuovi strumenti, ma nel recuperare la capacità di costruire una visione istituzionale comune. La legge 26 luglio 1975, n. 354, segnò una svolta nella cultura giuridica italiana, contribuendo a tradurre nell’ordinamento penitenziario il principio costituzionale secondo cui la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato. Fu una scelta di civiltà, prima ancora che una riforma legislativa. A distanza di cinquantuno anni, tuttavia, dobbiamo domandarci quanto quella visione sia divenuta patrimonio effettivamente condiviso e quanto ancora resti da fare per renderla pienamente operante.

La questione penitenziaria non può essere ridotta al solo sovraffollamento, per quanto grave, né raccontata attraverso una contrapposizione permanente tra sicurezza e diritti, tra esigenze dell’Amministrazione e funzioni di garanzia, tra chi custodisce e chi è custodito. La legalità negli istituti, la tutela delle persone detenute, la protezione delle donne e degli uomini della Polizia penitenziaria, dei direttori, dei comandanti e di tutti gli operatori rappresentano responsabilità differenti, ma convergenti. Sono espressioni di un’unica fedeltà costituzionale.

Nell’esercizio della funzione di Garante ho maturato la convinzione che il carcere non possa essere compreso osservandolo da una sola prospettiva. Occorre conoscere le difficoltà di chi vi è ristretto, ma anche le responsabilità di chi ogni giorno è chiamato a garantirne la custodia, la sicurezza, la salute e il trattamento. Nel mio percorso istituzionale ho incontrato direttori, comandanti, ispettori, agenti, magistrati e operatori che, attraverso il loro lavoro e la disponibilità al confronto, mi hanno restituito il significato più autentico del servizio allo Stato. Ho imparato che l’autonomia non è distanza, che l’indipendenza non richiede isolamento e che la fermezza delle proprie prerogative può convivere con il rispetto e l'ascolto.

Un Garante deve esercitare liberamente la propria funzione, anche attraverso osservazioni rigorose. Ma proprio questa autonomia deve consentirgli di contribuire a un dialogo nel quale la diversità delle competenze diventi una risorsa, anziché una ragione di divisione. Le istituzioni non diventano più autorevoli quando smettono di confrontarsi. Diventano più forti quando riescono a farlo senza rinunciare alla propria identità. È questo, probabilmente, il terreno sul quale dovremmo tornare a investire con maggiore convinzione.

Non soltanto nuove norme, risorse e modelli organizzativi, pur indispensabili, ma una rinnovata cultura delle relazioni istituzionali, capace di riconoscere che l’efficacia dell’azione pubblica dipende anche dalla qualità del dialogo tra chi esercita funzioni differenti. La magistratura, l’Amministrazione penitenziaria, la Polizia penitenziaria, i Garanti, le istituzioni sanitarie, le università e la società civile non devono sovrapporre le proprie competenze, ma farle convergere, nel rispetto delle rispettive attribuzioni, verso obiettivi condivisi. È in questa prospettiva che la lezione storica del Generale dalla Chiesa può ancora interrogarci: non per riproporre modelli emergenziali del passato, ma per recuperare il valore del metodo, della conoscenza e della cooperazione organizzata.

Una prospettiva che può trovare espressione anche in una progettualità contemporanea come SicurPena 2030, nella quale sicurezza, formazione, etica penitenziaria, prevenzione, sanità e reinserimento concorrano alla costruzione di un sistema più efficace e costituzionalmente orientato. Ma vi è una riflessione ancora più profonda. Quando i Padri e le Madri costituenti immaginarono la Repubblica, non pensarono soltanto a uno Stato capace di esercitare legittimamente il proprio potere. Pensarono a una comunità politica nella quale l’autorità pubblica trovasse il proprio fondamento nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona e nei doveri inderogabili di solidarietà.

La Costituzione non nacque per rendere tutte le istituzioni uguali nelle funzioni, ma per affidare loro, nella diversità delle attribuzioni, una comune responsabilità verso la persona e la collettività. In quella visione, la solidarietà non era un sentimento accessorio, ma un principio fondamentale dell’ordinamento. Non può esservi autentica solidità delle istituzioni senza solidarietà costituzionale. Una Repubblica non è forte soltanto perché dispone di apparati efficienti, di leggi rigorose e di strumenti adeguati a garantire la sicurezza. È forte quando le sue istituzioni sanno riconoscersi reciprocamente, rispettare i propri limiti, cooperare nell’interesse generale e non perdere mai di vista la dignità humana.

Questo principio assume nel carcere un significato ancora più intenso, perché è proprio nel luogo nel quale lo Stato esercita il potere di privare una persona della libertà che deve manifestarsi, con particolare evidenza, la sua fedeltà alla Costituzione. Non significa dimenticare le vittime dei reati, attenuare la responsabilità penale o mettere in discussione il dovere di garantire sicurezza e legalità. Significa riconoscere che la giustizia di uno Stato democratico non può essere separata dai principi che ne fondano l'autorità. A oltre mezzo secolo dalla riforma del 1975, la domanda non è dunque soltanto quale sistema penitenziario vogliamo costruire, ma quale idea di Repubblica vogliamo continuare a rappresentare.

Una Repubblica nella quale ogni istituzione difende isolatamente il proprio spazio, oppure una Repubblica nella quale le differenze di ruolo diventano il presupposto di una responsabilità più consapevole e condivisa? Credo che la risposta sia nella lungimiranza dei Costituenti, che compresero come la democrazia avesse bisogno non soltanto di istituzioni solide, ma di istituzioni capaci di riconoscere nella solidarietà, nella giustizia e nella dignità umana le ragioni più profonde della propria esistenza. Cinquant’anni dopo, le sfide sono mutate e, sotto molti profili, sono diventate più complesse. Ma ciò che più urgentemente dobbiamo recuperare è la capacità di sentirci, pur da responsabilità differenti, parte di una medesima comunità istituzionale. Perché onorare la riforma del 1975 e trarre dalla storia del Generale dalla Chiesa una lezione per il futuro significa andare oltre la memoria: ricostruire fiducia, valorizzare chi serve lo Stato, tutelare la dignità di ogni persona e riconoscere nel dialogo una delle espressioni più mature della responsabilità democratica.

La Costituzione non ci chiede di esercitare tutti la medesima funzione. Ci chiede di riconoscerci, ciascuno nel proprio ruolo, nella responsabilità di custodire gli stessi valori. Ed è proprio questa la misura della grandezza di una Repubblica: non soltanto la forza con cui esercita la propria autorità, ma la capacità di non smarrire, neppure nelle circostanze più difficili, le ragioni umane e costituzionali per le quali quell’autorità le è stata affidata. Perché la dignità umana non è il limite della forza dello Stato. È il fondamento più alto della sua legittimità».