Il cuore della città di Gioia Tauro è il borgo antico denominato “Piano delle Fosse”. Quest’anno il programma degli eventi estivi, stilato dall’amministrazione comunale, inizia proprio dalla riscoperta dello storico quartiere. Saranno tre giorni, dal 2 al 5 agosto, all’insegna di arte, musica, spettacoli e cibo.

Le principali attrazioni del centro storico

L’affascinante rione, incastonato su uno sperone roccioso, custodisce l’identità della città. Fu il primo agglomerato urbano del territorio, vanta una storia millenaria, con le sue strette viuzze acciottolate ricche di ricordi e sentimenti, le piazzette come quella di largo affaccio con il monumento al caporale Antonio Barone da cui si ammirano tramonti mozzafiato sul mare, i palazzi storici, la vecchia chiesetta di Sant'Antonio il più antico edificio di culto della città sorto nei primi anni del 1800 che per più di un secolo assolse le funzioni di chiesa matrice, la cinta muraria con le torri ancora in parte visibili, l'affascinante "Gioia sotterranea" con la sua rete di cunicoli risalenti intorno al 1500 per difendersi dalle incursioni saracene.

Il centro storico gioiese per molto tempo è stato poco frequentato, ma sono in corso iniziative per ridargli decoro. Rappresenta un tesoro da sfruttare, un’attrattiva per i turisti, un vanto e un volano di crescita per tutta la comunità. L’amministrazione comunale appena insediatesi, guidata da Simona Scarcella, sta puntando sulla sua rivitalizzazione, attuando una strategia di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale. Da pochi giorni sono state collocate, lungo la via principale, delle luci a catenella che vanno da un’abitazione all’altra e creano un’atmosfera accogliente, che incentiva le persone a passeggiare nei vicoli suggestivi e soffermarsi nei localini.

Il programma dei prossimi giorni di festa

Sono in tanti che stanno riscoprendo le bellezze della zona. E certamente saranno ancora di più dal 2 al 5 agosto, quando il centro storico diventerà un museo a cielo aperto, dove esporranno le loro opere oltre trenta artisti per una collettiva di pittura; ci saranno momenti dedicati ai più piccoli con la narrazione di fiabe, e serate caratterizzate da street food e musica dal vivo. I visitatori si immergeranno in un autentico clima di festa, all’insegna di radici e leggerezza. E chi vorrà approfondire le tradizioni cittadine potrà farlo presso il minimuseo Pelmar, piccolo scrigno dei tempi che furono.

L'assessore al turismo e grandi eventi Totò Parrello, in poco tempo, ha organizzato il calendario, fitto di appuntamenti, il quale proporrà anche la grande novità dell’infiorata, che avrà come tema “ Il senso della Vita”, e dall’11 al 13 agosto darà un tocco di colore alla centralissima via Roma. Una Gioia Tauro in festa anche sul lungomare con la sagra della stroncatura che si svolgerà il 7 agosto e la decima edizione del Gioia festival che vedrà cantanti locali sfidarsi sulle note di celebri brani.

Molti eventi impreziosiranno le serate gioiesi, con proiezioni di film all’aperto, degustazioni di prodotti tipici, incontri culturali come il Tauro Book, e tanti altri momenti di aggregazione, che avranno l’apice il 13 agosto, in occasione della festa del patrono della città, Sant’Ippolito, in cui, dopo le ferventi celebrazioni religiose, si esibirà Giuliano Palma.