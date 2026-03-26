Il Comune di Catanzaro ha deliberato di aderire alla cosiddetta “rottamazione-quinquies” per i carichi affidati al concessionario della riscossione Soget S.p.A., secondo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2026, approvata dal parlamento alla fine dello scorso anno. La giunta, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, ha infatti approvato la proposta dell’assessora al Bilancio e Tributi, Luisa Lacava, con cui l’esecutivo ha dato indirizzo ai settori operativi dell’Ente che dovranno ora predisporre il regolamento per la disciplina della rottamazione, da sottoporre successivamente all’esame del Consiglio comunale.

“Abbiamo deciso di aderire alla rottamazione – spiega l’assessora Lacava – alla luce di una congiuntura economica generale che anche dopo il periodo pandemico ha indotto molte famiglie e imprese a rimandare i versamenti dovuti agli Enti locali. L’adesione alla definizione agevolata consente ai contribuenti la regolarizzazione delle posizioni debitorie con minori difficoltà, potendo godere della riduzione di sanzioni e interessi. Per l’Ente, si tratta di poter aumentare l’effettiva riscossione, soprattutto per i crediti di più antica formazione. Attraverso l’adozione di queste misure agevolative – conclude Lacava – abbiamo inteso manifestare vicinanza e sensibilità verso le famiglie e le imprese in difficoltà, favorendo il rapporto di fiducia, lealtà e collaborazione tra Ente e contribuente, che è alla base del buon andamento della vita di comunità”.