Il via libera nella seduta di oggi, nel testo approvato anche la condanna per l’attacco di Hamas del 7 ottobre. Il sindaco Ranuccio: «Come tante altre città chiediamo con fermezza la fine delle violenze e il rispetto del diritto internazionale»

L’amministrazione comunale di Palmi ha da tempo preso una ferma posizione nel denunciare la tragedia che si sta consumando a Gaza e promuove iniziative in sostegno dei diritti del popolo palestinese. Oggi, un altro significativo passo in questa direzione è stato compiuto dal Consiglio comunale che ha approvato un importante ordine del giorno: il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina, in linea con i principi di giustizia, autodeterminazione dei popoli e difesa dei diritti umani.

Nel testo approvato è stato anche condannato con fermezza l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, riaffermando la necessità di ripudiare ogni forma di violenza.

«Ringrazio l’intera maggioranza consiliare per aver sostenuto con responsabilità e convinzione questa scelta di civiltà – ha affermato il sindaco Giuseppe Ranuccio -. Un gesto simbolico, ma dal forte valore politico e umano, che pone Palmi tra le città che chiedono con fermezza la fine delle violenze e il rispetto del diritto internazionale. Un sentito ringraziamento alle associazioni “Per non dimenticare Sabra e Chatila”, “ReCoSol – Rete dei Comuni Solidali” e alla Consulta Giovanile Palmese per il loro prezioso contributo nella costruzione di questo percorso. Stop al genocidio. Free Palestine».