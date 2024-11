Nel capoluogo è prevista la due giorni di studio e approfondimento sul sistema giustizia. Previsto l’intervento di Nico D’Ascola, presidente della commissione giustizia al Senato

Il Consiglio Superiore della Magistratura si riunirà per la prima volta in Calabria venerdì 1 e sabato 2 dicembre 2017. In particolare, i componenti del Csm saranno presso la Corte d’Appello di Catanzaro, in occasione delle due giorni di studi e approfondimento sul sistema giustizia, organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati e l’Unità per la Costituzione (Unicost). All’importante incontro prenderanno parte i rappresentanti Istituzioni calabresi e le forze dell’ordine.

Prima giornata d'incontri

Il programma prevede l’apertura dei lavori venerdì alle ore 15, con i saluti del presidente della Corte d’Appello di Catanzaro Domenico Introcaso, del procuratore generale presso la Corte d’Appello Otello Lupacchini e del consigliere della Corte d’Appello di Catanzaro e presidente giunta distrettuale Anm Giovanna Mastroianni. Interverrà ai lavori, che saranno introdotti da Silvana Sica, giudice del Tribunale di Napoli, presidente Unità per la Costituzione, l’on. Giovanni Legnini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Alle 15.30 si aprirà la prima sessione, che sarà coordinata da Antonio Battaglia, presidente sezione Tribunale di Catanzaro, ed interverranno Francesco Cananzi, componente magistrato del Csm che parlerà dell’organizzazione degli uffici giudiziari nell’ottica dell’autogoverno; Assunta Maiore, giudice del tribunale di Catanzaro, che parlerà di organizzazione e risorse; Piero Indinnimeo, giudice di Salerno, che relazionerà su organizzazione e informatica, e Rosario Spina, componente magistrato Csm che parlerà di organizzazione e magistratura ordinaria.

La seconda sessione

Alle 17.30 è prevista la seconda sessione che affronterà il tema “Ufficio del pubblico ministero”. Coordinerà i lavori Annamaria Frustaci, sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro. Interverranno Giuseppe Amato, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, che parlerà dell’ufficio del pubblico ministero, disciplina ordina mentale; Luca Palamara, componente magistrato Csm che parlerà di ufficio requirente e normativa secondaria; Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, che parlerà del contrasto ai fenomeno criminali e coordinamento investigativo internazionale; Eugenio Facciolla, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Castrovillari, che parlerà di organizzazione e risorse degli uffici di procura; Vito Valerio, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, e Gerardo Salvia, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, che relazioneranno sui rapporti tra sostituto, procuratore aggiunto e procuratore: condivisione di scelte.

Seconda giornata

La seconda giornata di studi è prevista per sabato 2 dicembre 2017, sempre in Corte d’Appello, con inizio alle ore 9.30, e si discuterà di “Status e carriera del magistrato”. Intervengono Francesco De Nino, magistrato ordinario in tirocinio, che parlerà di accesso alla magistratura e tirocinio; Marco Mancinetti, giudice del tribunale di Roma, che parlerà di valutazione di professionalità; Alberto Liguori, procuratore presso il tribunale di Terni, che parlerà di responsabilità disciplinare; Carmelo Celentano, sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione, che parlerà di azione disciplinare e incompatibilità ambientale; Maria Rosaria Sangiorgio, componente magistrato Csm, che parlerà di progressione in carriera e responsabilità del magistrato.

Tavola rotonda

Alle ore 11 è prevista la tavola rotonda, con il sen. Nico D’Ascola, presidente commissione giustizia Senato della Repubblica, on. Donatella Ferranti, presidente commissione giustizia Camera dei Deputati, Giuseppe Maria Berruti, commissario Consob, Paola Balducci componente laico Csm, Pierantonio Zanettin componente laico Csm, Massimo Forciniti componente magistrato Csm, Antonio Saraco, consigliere di Corte d’Appello di Catanzaro. Modera Alberto Matano, giornalista Rai 1, Tg1.

l.c.