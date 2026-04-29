Ospitando la docente universitaria, il Desf punta a rafforzare il posizionamento internazionale della ricerca e il ruolo delle competenze statistiche del Dipartimento nell’analisi dei fenomeni complessi in ambito economico, sociale e sanitario

Il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Università della Calabria ospita la prof.ssa Ralitza Gueorguieva, Senior Research Scientist in Biostatistics presso la Yale University School of Public Health e Director of Biostatistics in Psychiatry presso la Yale School of Medicine.

La presenza della studiosa statunitense – si legge in una nota dell’università calabrese - si inserisce in una più ampia strategia del DESF volta a rafforzare il posizionamento internazionale della ricerca e il ruolo delle competenze statistiche del Dipartimento nell’analisi dei fenomeni complessi in ambito economico, sociale e sanitario.

Ralitza Gueorguieva è una studiosa di riconosciuto profilo internazionale nello sviluppo di metodi statistici per dati longitudinali e complessi, con applicazioni nei trial clinici, nella valutazione del rischio e nello studio degli effetti dei trattamenti. La sua attività scientifica coniuga innovazione metodologica e applicazioni empiriche in ambiti di grande rilevanza, tra cui salute mentale, dipendenze, depressione, disturbi comportamentali e ricerca clinica.

«La collaborazione con studiosi di questo livello – sottolinea la prof.ssa Sabrina Giordano, che ha seguito l’iniziativa nell’ambito del Programma PAC Vi.S. – rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare le nostre reti scientifiche internazionali e creare le condizioni per lo sviluppo di nuove linee di ricerca condivise. È anche un’opportunità importante per i nostri studenti e giovani ricercatori, che possono confrontarsi direttamente con approcci metodologici avanzati e con la frontiera della ricerca applicata».

La visita della prof.ssa Gueorguieva è resa possibile grazie ai finanziamenti della Regione Calabria per la mobilità di docenti e ricercatori nell’ambito del Programma PAC “Vi.S.” per l’anno accademico 2025–2026. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di utilizzo strategico delle risorse regionali per attrarre competenze di eccellenza e costruire network accademici di altissimo livello.

Nel corso della sua permanenza al DESF, la prof.ssa Gueorguieva sarà impegnata in momenti di confronto scientifico con i docenti del Dipartimento, finalizzati a sviluppare possibili collaborazioni future e a rafforzare l’integrazione tra ricerca metodologica e applicazioni empiriche. In questo contesto si inserisce un seminario dedicato all’uso di modelli statistici avanzati per l’analisi di dati survey complessi, con particolare attenzione alle problematiche legate a dati mancanti, risposte “don’t know”, eterogeneità delle distribuzioni e inferenza in presenza di misure ripetute.