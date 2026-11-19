Vivere da adulti, conquistando l’autonomia abitativa e l’inserimento lavorativo, è l’obiettivo del progetto Il Fiore di Mandorlo promosso a Cosenza dall’associazione Gli altri siamo noi, rivolto a soggetti con grave disabilità intellettiva e orientato ad accrescerne l’autostima, il benessere emotivo, le capacità di prendersi cura di sé e di fronteggiare le incombenze quotidiane. Avviato il primo luglio 2025 e con conclusione prevista per il mese di ottobre 2026, il percorso ha visto protagonisti quattro cittadini con disabilità grave, tre donne e un uomo, e le rispettive famiglie.

Intervento d’impatto e strutturato su più fronti

La misura ha registrato il lavoro sinergico di una squadra multidisciplinare composta da assistente sociale, psicologo, educatori e operatori socio-sanitari. I risultati conseguiti tracciano un bilancio estremamente positivo. Sotto il profilo strutturale, si è provveduto all’adeguamento tecnologico dell’appartamento “laboratorio”, ambiente cruciale per la sperimentazione della vita indipendente e della gestione domestica. Contestualmente, l’equipe professionale ha affiancato i familiari con percorsi mirati a maturare una maggiore disponibilità emotiva e pratica rispetto al progressivo affrancamento dei propri congiunti. I partecipanti hanno registrato progressi significativi sul piano dello sviluppo personale e relazionale. A questo si aggiunge il pieno raggiungimento dell'autonomia negli spostamenti di quartiere, nella gestione del tempo, degli spazi e nell'acquisto di beni e servizi fondamentali.

Il traguardo del posto di lavoro

Oltre al supporto di diversi volontari il progetto ha erogato in circa 15 mesi di attività, oltre 500 ore di consulenza psicologica e sociale, 2.300 ore di servizi educativi e oltre 900 ore di supporto da parte di operatori socio sanitari sempre orientati alla vita indipendente. Di particolare rilevanza è il traguardo raggiunto sul fronte del lavoro. Due beneficiari hanno integrato con successo il proprio percorso nell'ambito della Cooperativa sociale Volando Oltre, realtà che gestisce la Cucina contadina dell’Agrimercato di Campagna Amica: per uno di loro è stato attivato un tirocinio formativo, mentre la seconda persona, completato il periodo di formazione, è in attesa dei contributi regionali dedicati per l'assunzione definitiva. “Il Fiore di Mandorlo” si conferma così un modello virtuoso di welfare generativo, capace di trasformare le risorse pubbliche del Dopo di Noi in opportunità reali di partecipazione e dignità personale.

Esperienza non rimanga un capitolo isolato

«Il progetto “Il Fiore di Mandorlo” – ha spiegato Adriana De Luca presidentessa dell’associazione “Gli altri siamo noi” – ha dimostrato nei fatti come il principio della vita indipendente per le persone con disabilità grave possa tradursi in una realtà concreta, quotidiana e sostenibile. I risultati straordinari ottenuti in questi mesi confermano la bontà di un modello che mette al centro la dignità, la crescita e il valore della persona. Un ringraziamento sincero va all’equipe multidisciplinare per la dedizione e alle famiglie, che hanno affrontato con coraggio e fiducia un percorso di affrancamento non sempre semplice. Guardando al futuro, l’auspicio è che un’esperienza di così alta valenza sociale e inclusiva non rimanga un capitolo isolato o limitato nel tempo. L’impatto positivo generato sulla vita dei beneficiari e sull’intera comunità dimostra quanto sia fondamentale dare continuità a questi interventi, rendendoli strutturali all’interno delle politiche di welfare del nostro territorio».

Superare il problema culturale

Le difficoltà nel portare avanti questi progetti sono molteplici «soprattutto superare il concetto per cui spesso le persone con disabilità, vengono pensate sempre come eterni bambini che hanno bisogno di assistenza. E quindi c'è un problema culturale – ha sostenuto Adraina De Luca in una intervista rilasciata al nostro network – C'è un problema delle famiglie che chiaramente hanno un'attitudine all'iperprotezione di queste persone perché si rendono conto che comunque il mondo non è proprio accogliente nei loro riguardi, quindi il percorso da fare è aiutare i ragazzi ad avere il desiderio di diventare grandi, supportare i familiari nel distaccarsi progressivamente da loro per lasciarli liberi di vivere anche loro la loro vita. Perché non è corretto pensare che le persone con disabilità debbano vivere o la vita dei genitori anziani o la vita di fratelli e sorelle che hanno la loro di vita. Alle persone con disabilità non è riconosciuto il diritto di avere una vita propria e quello che noi vogliamo fare è proprio creare le condizioni perché questo diritto venga rispettato».

La precarietà il nemico numero uno

C'è però bisogno di dare continuità a questi progetti «perché – dice ancora Adriana De Luca – si tratta di processi lunghi che richiedono almeno tre anni di percorso sulle stesse persone mentre di norma questi programmi finanziati con fondi pubblici, hanno durata massima di 18 mesi. inoltre, per rendere definitive le sistemazioni in co-housing ci vorrebbe la piena disponibilità degli appartamenti in cui la sperimentazione viene avviata. Il problema di fondo quindi – conclude la presidentessa dell’associazione Gli altri siamo noi – è proprio l'incertezza e la difficoltà a mantenere la continuità. Noi sono tanti anni che lavoriamo in questa direzione e cerchiamo di non tornare mai indietro in quello che abbiamo cominciato. Ma si fa una fatica incredibile cercando di trovare le risorse necessarie. Per cui siamo sempre alla ricerca di bandi per poter mantenere i servizi ed i percorsi avviati, sperando di non dover essere mai costretti ad alzare bandiera bianca».