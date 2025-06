L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di cittadini, istituzioni, forze dell’ordine e professionisti della sanità, in un clima di condivisione e responsabilità civica

Una giornata intensa e impegnativa per gli organizzatori, ma carica di emozioni e significato: la quarta edizione de Il Goal della Vita ha trasformato la terrazza del Pincio in un palcoscenico dedicato a sport, salute, prevenzione e sicurezza. L’iniziativa, promossa da Mida Academy, ha visto la partecipazione attiva di cittadini, istituzioni, forze dell’ordine e professionisti della sanità, in un clima di condivisione e responsabilità civica.

«È stata una giornata faticosa ma straordinaria – ha dichiarato Antonella Minieri, presidente di Mida Academy – abbiamo fatto tanto per aprire questo luogo meraviglioso alla gente. Un grazie speciale va alle forze dell’ordine, ai medici e agli ospedali che ci affiancano sempre con professionalità e dedizione». Guarda il video su LaCapitalenews.it